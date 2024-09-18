В Тверской области России из-за атаки беспилотника горит склад боеприпасов: население эвакуируют

В ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области России из-за атаки дронов возник пожар и детонация. Губернатор области Игорь Руденя распорядился частично эвакуировать население.

Источник: "РИА Новости", ТАСС, Baza, Astra

Детали: По информации местных властей, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом.

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Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар. Жителей Торопца эвакуируют в соседний город Тверской области - Западную Двину.

Местные жители сообщают, что атакован склад с боеприпасами. На видео виден пожар и слышна детонация.

У ніч на 18 вересня у місті Торопець Тверської області Росії через атаку дронів виникла пожежа та детонація. Губернатор області Ігор Руденя розпорядився частково евакуювати населення. pic.twitter.com/JWBKvBrym2 РЕКЛАМА: September 18, 2024

Ранее местные власти сообщили, что в городе "в результате падения обломков БПЛА" вспыхнул пожар.

У місті Торопець Тверської області Росії атаковано склад із боєприпасами. pic.twitter.com/qTexy2D7t5 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 18, 2024

Этой ночью о взрывах также сообщали в Брянской, Смоленской, Тульской и Орловской областях России.

Детонація складу боєприпасів у Тверській області Росії. pic.twitter.com/CkKsT1j3D8 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 18, 2024

Дополнено: Работа детских садов и школ в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области 18 сентября приостановлена, сообщили власти.

Справочно:

В городе Торопец Тверской области России в 2018 году построили Арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.

Тогдашний заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что арсенал соответствует самым высоким мировым стандартам.

По его словам, каждое хранилище арсенала вмещает до 240 тонн боеприпасов.