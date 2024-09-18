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В Тверской области России из-за атаки беспилотника горит склад боеприпасов: население эвакуируют

Алена ИвашкивСреда, 18 сентября 2024, 04:52
В Тверской области России из-за атаки беспилотника горит склад боеприпасов: население эвакуируют
скриншот видео

В ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области России из-за атаки дронов возник пожар и детонация. Губернатор области Игорь Руденя распорядился частично эвакуировать население.

Источник: "РИА Новости", ТАСС, Baza, Astra

Детали:  По информации местных властей, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом. 

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Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар. Жителей Торопца эвакуируют в соседний город Тверской области - Западную Двину.

Местные жители сообщают, что атакован склад с боеприпасами. На видео виден пожар и слышна детонация.

Ранее местные власти сообщили, что в городе "в результате падения обломков БПЛА" вспыхнул пожар.

Этой ночью о взрывах также сообщали в Брянской, Смоленской, Тульской и Орловской областях России.

Дополнено: Работа детских садов и школ в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области 18 сентября приостановлена, сообщили власти.

Справочно:

В городе Торопец Тверской области России в 2018 году построили Арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.

Тогдашний заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что арсенал соответствует самым высоким мировым стандартам. 

По его словам, каждое хранилище арсенала вмещает до 240 тонн боеприпасов.

беспилотникиРосcиявзрыв
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