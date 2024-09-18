Місія МВФ відклала роботу у Росії
Середа, 18 вересня 2024, 06:29
Роботу місії Міжнародного валютного фонду, яка мала брати участь у консультаціях із Росією, відкладено на невизначений термін.
Джерело: виконавчий директор МВФ від РФ Олексій Можин, ТАСС
Деталі: Можин також повідомив, що місія МВФ відклала роботу у Росії через "технічну неготовність", але РФ готова її прийняти.
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Передісторія:
- 13 вересня низку країн Європейського Союзу стурбувало рішення голови Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої щодо плану взаємодії з Росією вперше після повномасштабного вторгнення в Україну.
- На зустрічі послів ЄС у середу Франція, Бельгія і Польща, а також кілька країн Балтії та Північної Європи заявили, що вони здивовані рішенням МВФ на початку цього місяця відновити щорічні економічні огляди з Москвою.