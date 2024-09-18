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Місія МВФ відклала роботу у Росії

Олена ІвашківСереда, 18 вересня 2024, 06:29
Місія МВФ відклала роботу у Росії
Фото: Getty Images

Роботу місії Міжнародного валютного фонду, яка мала брати участь у консультаціях із Росією, відкладено на невизначений термін.

Джерело: виконавчий директор МВФ від РФ Олексій Можин, ТАСС

Деталі: Можин також повідомив, що місія МВФ відклала роботу у Росії через "технічну неготовність", але РФ готова її прийняти.

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Передісторія:

  • 13 вересня низку країн Європейського Союзу стурбувало рішення голови Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої щодо плану взаємодії з Росією вперше після повномасштабного вторгнення в Україну.
  • На зустрічі послів ЄС у середу Франція, Бельгія і Польща, а також кілька країн Балтії та Північної Європи заявили, що вони здивовані рішенням МВФ на початку цього місяця відновити щорічні економічні огляди з Москвою.

МВФРосія
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