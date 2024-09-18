Роботу місії Міжнародного валютного фонду, яка мала брати участь у консультаціях із Росією, відкладено на невизначений термін.

Джерело: виконавчий директор МВФ від РФ Олексій Можин, ТАСС

Деталі: Можин також повідомив, що місія МВФ відклала роботу у Росії через "технічну неготовність", але РФ готова її прийняти.

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