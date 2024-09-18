Миссия МВФ отложила работу в России
Среда, 18 сентября 2024, 06:29
Работа миссии Международного валютного фонда, которая должна была участвовать в консультациях с Россией, отложена на неопределенный срок.
Источник: исполнительный директор МВФ от РФ Алексей Можин, ТАСС
Детали: Можин также сообщил, что миссия МВФ отложила работу в России из-за "технической неготовности", но РФ готова ее принять.
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Предыстория:
- 13 сентября ряд стран Европейского Союза обеспокоило решение главы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой по плану взаимодействия с Россией впервые после полномасштабного вторжения в Украину.
- На встрече послов ЕС в среду Франция, Бельгия и Польша, а также несколько стран Балтии и Северной Европы заявили, что они удивлены решением МВФ в начале этого месяца возобновить ежегодные экономические обзоры с Москвой.