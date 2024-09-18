Работа миссии Международного валютного фонда, которая должна была участвовать в консультациях с Россией, отложена на неопределенный срок.

Источник: исполнительный директор МВФ от РФ Алексей Можин, ТАСС

Детали: Можин также сообщил, что миссия МВФ отложила работу в России из-за "технической неготовности", но РФ готова ее принять.

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