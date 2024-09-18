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Протиповітряний бій 18 вересня: ППО збила 46 "Шахедів" із 52

Валентина РоманенкоСереда, 18 вересня 2024, 09:48
Протиповітряний бій 18 вересня: ППО збила 46 Шахедів із 52
збитий "Шахед". ілюстративне фото Getty Images

У ніч на 18 вересня 2024 року росіяни атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами та 52-ма дронами-камікадзе, протиповітряна оборона знищила 46 БпЛА, ще 5 локаційно втрачені через дію РЕБ, 1 полетів назад в РФ.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Повідомляється, що російські окупанти завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору окупованої Херсонщини та 52-ма ударними БпЛА із районів: Курськ, Єйськ (РФ).

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До відбиття повітряного нападу ворога залучались: авіація, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою було збито 46 ударних БпЛА.

Крім того, через активну протидію засобів РЕБ Сил оборони, п'ять БпЛА локаційно втрачені, один ворожий ударний безпілотник полетів у Росію.

Також наголошується, що внаслідок активної протидії Сил оборони, керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей. Є пошкодження сільськогосподарської техніки, водночас попередньо, обійшлось без жертв і постраждалих.

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Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.

ШахедППОПовітряні сили ЗСУ
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