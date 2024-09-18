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Противовоздушный бой 18 сентября: ПВО сбила 46 "Шахедов" из 52

Валентина РоманенкоСреда, 18 сентября 2024, 09:48
Противовоздушный бой 18 сентября: ПВО сбила 46 Шахедов из 52
сбитый «Шахед». иллюстративное фото Getty Images

В ночь на 18 сентября 2024 года россияне атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами и 52-мя дронами-камикадзе, противовоздушная оборона уничтожила 46 БпЛА, еще 5 локационно потеряны из-за действия РЭБ, 1 улетел обратно в РФ.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: Сообщается, что российские оккупанты нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины и 52-мя ударными БпЛА из районов: Курск, Ейск (РФ).

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К отражению воздушного нападения врага привлекались: авиация, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя было сбито 46 ударных БпЛА.

Кроме того, из-за активного противодействия средств РЭБ Сил обороны, пять БпЛА локационно потеряны, один вражеский ударный беспилотник улетел в Россию.

Также отмечается, что в результате активного противодействия Сил обороны, управляемые авиационные ракеты не достигли желаемых противником целей. Есть повреждения сельскохозяйственной техники, в то же время предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

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Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях.

ШахедПВОВоздушные силы ВСУ
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