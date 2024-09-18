Впритул у голову і втік на авто: у Києві на заправці застрелили чоловіка – ОГП

Вранці 18 вересня на заправній станції у Святошинському районі Києва застрелили чоловіка, підозрюваного у вбивстві затримали, повідомила Національна поліція.

Джерело: сайт НПУ, Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно пресслужба: "Подія сталась сьогодні (18 вересня – ред.) вранці на автозаправній станції у Святошинському районі. Відомо, що до автомобіля чоловіка підійшов невідомий та здійснив постріл. Від вогнепального поранення водій загинув на місці події, а зловмисник втік".

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Деталі: У мережі з’явилося відео з камери відео нагляду, на якому видно, що до темного авто підходять двоє чоловіків – водій і чоловік зі зброєю. Коли водій береться за ручку дверей машини, зловмисник направляє на нього ймовірно гвинтівку або рушницю і стріляє майже впритул в голову.

Фото ОГП

В Офісі генпрокурора пізніше додали, що зловмисник поїхав з місця злочину на машині вбитого.

Дослівно ОГП: "Близько 7 години ранку чоловік підходив до свого автомобіля марки "Хонда Акорд", в цей час до його машини підійшов незнайомець зі зброєю в руках. Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл впритул. Після цього, забравши ключі від машини, сів за кермо автомобіля вбитого та поїхав".



Поліція ввела на території міста спеціальну операцію, у результаті якої спецпризначенні розшукали та затримали підозрюваного.

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фото Нацполіції

"Ним виявився місцевий мешканець, 1983 року народження", – повідомили у поліції.

фото Нацполіції

На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група. Зловмисника затримали, наразі з ним спілкуються правоохоронці.

фото Нацполіції

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.