Впритул у голову і втік на авто: у Києві на заправці застрелили чоловіка – ОГП
Вранці 18 вересня на заправній станції у Святошинському районі Києва застрелили чоловіка, підозрюваного у вбивстві затримали, повідомила Національна поліція.
Джерело: сайт НПУ, Офіс генпрокурора у Telegram
Дослівно пресслужба: "Подія сталась сьогодні (18 вересня – ред.) вранці на автозаправній станції у Святошинському районі. Відомо, що до автомобіля чоловіка підійшов невідомий та здійснив постріл. Від вогнепального поранення водій загинув на місці події, а зловмисник втік".
Деталі: У мережі з’явилося відео з камери відео нагляду, на якому видно, що до темного авто підходять двоє чоловіків – водій і чоловік зі зброєю. Коли водій береться за ручку дверей машини, зловмисник направляє на нього ймовірно гвинтівку або рушницю і стріляє майже впритул в голову.
В Офісі генпрокурора пізніше додали, що зловмисник поїхав з місця злочину на машині вбитого.
Дослівно ОГП: "Близько 7 години ранку чоловік підходив до свого автомобіля марки "Хонда Акорд", в цей час до його машини підійшов незнайомець зі зброєю в руках. Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл впритул. Після цього, забравши ключі від машини, сів за кермо автомобіля вбитого та поїхав".
Поліція ввела на території міста спеціальну операцію, у результаті якої спецпризначенні розшукали та затримали підозрюваного.
"Ним виявився місцевий мешканець, 1983 року народження", – повідомили у поліції.
На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група. Зловмисника затримали, наразі з ним спілкуються правоохоронці.
За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.