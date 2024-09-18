В упор в голову и сбежал на авто: в Киеве на заправке застрелили мужчину – ОГП

Утром 18 сентября на заправочной станции в Святошинском районе Киева застрелили мужчину, подозреваемого в убийстве задержали, сообщила Национальная полиция.

Источник: сайт НПУ, Офис генпрокурора в Telegram

Дословно пресс-служба: "Событие произошло сегодня (18 сентября – ред.) утром на автозаправочной станции в Святошинском районе. Известно, что к автомобилю мужчины подошел неизвестный и произвел выстрел. От огнестрельного ранения водитель погиб на месте происшествия, а злоумышленник скрылся".

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Детали: В то же время в сети появилось видео с камеры видеонаблюдения, на котором видно, что к темному авто с разных сторон подходят двое мужчин – водитель и мужчина с оружием. Когда водитель берется за ручку двери машины, злоумышленник направляет на него вероятно винтовку или ружье и стреляет почти в упор в голову.

фото ОГП

В Офисе генпрокурора позже добавили, что злоумышленник уехал с места преступления на машине убитого.

Дословно ОГП: "Около 7 часов утра мужчина подходил к своему автомобилю марки "Хонда Аккорд", в это время к его машине подошел незнакомец с оружием в руках. После короткого диалога он произвел смертельный выстрел в упор. После этого, забрав ключи от машины, сел за руль автомобиля убитого и уехал".

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Полиция ввела на ерритории города специальную операцию, в результате которой спецназовцы разыскали и задержали подозреваемого.

ФОТО НАЦПОЛИЦИИ

"Им оказался местный житель, 1983 года рождения", – сообщили в полиции.

ФОТО НАЦПОЛИЦИИ

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Злоумышленника задержали, сейчас с ним общаются правоохранители.

ФОТО НАЦПОЛИЦИИ

По данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ.