На Донеччині офіцер намагався "продати" розвідці РФ за мільйон місця дислокації своєї бригади – СБУ

Служба безпеки затримала на Донеччині 26-річного офіцера Збройних сил, який за один мільйон рублів збирався "злити" російським спецслужбам місця дислокації опорних та командних пунктів своєї бригади на Покровському напрямку.

Джерело: СБУ, ОГП

Дослівно: "Він (затриманий офіцер) готував серію повітряних ударів РФ по місцях дислокації українських військ на одному з найгарячіших напрямків фронту – Покровському. За даними військової контррозвідки СБУ, під прицілом ворога були опорні та командні пункти однієї з бригад ЗСУ, яка тримає оборону в районі фронтового міста.

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Щоб отримати координати для вогневого ураження, окупанти дистанційно завербували українського військовослужбовця, який служить у цій самій бригаді".

Деталі: Під час розслідування додатково встановлено, що за вказівкою російського спецслужбіста агент мав "злити" ФСБ організаційно-штатну структуру з особовим складом бригади ЗСУ, де проходив службу.

За це ворог запропонував грошову винагороду – 1 млн російських рублів. Втім, обіцяні кошти затриманий так і не отримав.

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Під час затримання у підозрюваного виявлено та вилучено мобільний телефон, який використовувався для фіксації координат Сил оборони та відправки "звітів" ФСБ.

Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.