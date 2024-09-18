На Донетчине офицер пытался «продать» разведке РФ за миллион места дислокации своей бригады - СБУ

Служба безопасности задержала в Донецкой области 26-летнего офицера Вооруженных сил, который за один миллион рублей собирался "слить" российским спецслужбам места дислокации опорных и командных пунктов своей бригады на Покровском направлении.

Источник: СБУ, ОГП

Дословно: "Он (задержанный офицер) готовил серию воздушных ударов РФ по местам дислокации украинских войск на одном из самых горячих направлений фронта - Покровском. По данным военной контрразведки СБУ, под прицелом врага были опорные и командные пункты одной из бригад ВСУ, которая держит оборону в районе фронтового города.

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Чтобы получить координаты для огневого поражения, оккупанты дистанционно завербовали украинского военнослужащего, который служит в этой же бригаде".

Детали: В ходе расследования дополнительно установлено, что по указанию российского спецслужбиста агент должен был "слить" ФСБ организационно-штатную структуру с личным составом бригады ВСУ, где проходил службу.

За это враг предложил денежное вознаграждение - 1 млн российских рублей. Впрочем, обещанные средства задержанный так и не получил.

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Во время задержания у подозреваемого обнаружен и изъят мобильный телефон, который использовался для фиксации координат Сил обороны и отправки "отчетов" ФСБ.

Сейчас ему избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.