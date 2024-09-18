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Біля Кремля бізнесмени влаштували стрілянину у боротьбі за власність

Станіслав ПогоріловСереда, 18 вересня 2024, 13:55
Біля Кремля бізнесмени влаштували стрілянину у боротьбі за власність
Фото: мапа москви, скриншот

У центрі Москви біля офісу маркетплейсу Wildberries в бізнес-центрі "Романов Двор", який знаходиться поруч з Кремлем, сталася стрілянина, пов′язана з бізнес-суперечкою його співвласників, є поранені, попередньо, одна людина загинула.

Джерело: Meduza, "Коммерсант", Telegram-канали Shot, Mash

Деталі: Повідомляється, що чоловік засновниці Wildberries Тетяни Бакальчук Владислав разом з охороною спробував потрапити до офісу компанії в бізнес-центрі "Романов Двор".

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Сам Бакальчук назвав ситуацію "масштабною провокацією". Він заявив, що на нього і його команду намагалися напасти, коли вони приїхали на переговори щодо зупинення будівництва складів в офіс на Романів провулок.

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Однак Тетяна Бакальчук заявила, що це була спроба захопити офіси Wildberries, а про переговори ніхто не домовлявся. Вона назвала це "рейдерським захопленням".

Повідомляється, що під час стрілянини було поранено до семи людей, також, за даними "ТАСС", попередньо одна людина загинула. Російські правоохоронці з'ясовують обставини того,що відбулося. 

Через що виник конфлікт: У липні Wildberries і оператор зовнішньої реклами Russ зареєстрували спільне підприємство - ТОВ "РВБ". Його засновниками стали ТОВ "Вайлдберріз" з 65% нової юрособи і ТОВ "Стінн" (власник "Русс Аутдор") з 35%. Владислав Бакальчук, який володіє 1% ТОВ "Вайлдберріз", виступив проти об'єднання. Він стверджує, що Тетяна Бакальчук потрапила "під вплив братів Мірзоян" (бенефіціари Russ). Він поскаржився на ситуацію голові Чечні Рамзану Кадирову. Той пообіцяв допомогти "повернути її в сім'ю", а угоду Wildberries і Russ назвав рейдерським захопленням. Тетяна Бакальчук у відповідь заявила, що йдеться "не про захоплення, а про розлучення". 30 липня вона подала заяву про розлучення до суду.

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