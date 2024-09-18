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Возле Кремля бизнесмены устроили стрельбу в борьбе за собственность

Станислав ПогориловСреда, 18 сентября 2024, 13:55
Возле Кремля бизнесмены устроили стрельбу в борьбе за собственность
Фото: карта Москвы, скриншот

В центре Москвы возле офиса маркетплейса Wildberries в бизнес-центре "Романов Двор", который находится рядом с Кремлем, произошла стрельба, связанная с бизнес-спором его совладельцев, есть раненые, предварительно, один человек погиб.

Источник: Meduza, "Коммерсант", Telegram-каналы Shot, Mash

Детали: Сообщается, что муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав вместе с охраной попытался попасть в офис компании в бизнес-центре "Романов Двор".

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Сам Бакальчук назвал ситуацию "масштабной провокацией". Он заявил, что на него и его команду пытались напасть, когда они приехали на переговоры по остановке строительства складов в офис на Романов переулок.

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Однако Татьяна Бакальчук заявила, что это была попытка захватить офисы Wildberries, а о переговорах никто не договаривался. Она назвала это "рейдерским захватом".

Сообщается, что во время стрельбы были ранены до семи человек, также, по данным "ТАСС", предварительно один человек погиб. Российские правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Из-за чего возник конфликт: В июле Wildberries и оператор наружной рекламы Russ зарегистрировали совместное предприятие — ООО "РВБ". Его учредителями стали ООО "Вайлдберриз" с 65% нового юрлица и ООО "Стинн" (владелец "Русс Аутдор") с 35%. Владислав Бакальчук, владеющий 1% ООО "Вайлдберриз", выступил против объединения. Он утверждает, что Татьяна Бакальчук попала "под влияние братьев Мирзоян" (бенефициары Russ). Он пожаловался на ситуацию главе Чечни Рамзану Кадыров. Тот пообещал помочь "вернуть ее в семью", а сделку Wildberries и Russ назвал рейдерским захватом. Татьяна Бакальчук в ответ заявила, что речь идет "не о захвате, а о разводе". 30 июля она подала заявление о разводе в суд.

Росcиябизнесчрезвычайное происшествие
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