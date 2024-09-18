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"Занадто милі": Трампу не сподобались дзвінки від Байдена і Гарріс після ймовірного замаху

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловСереда, 18 вересня 2024, 14:23
Занадто милі: Трампу не сподобались дзвінки від Байдена і Гарріс після ймовірного замаху
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Кандидат у президенти США від Республіканської парті Дональд Трамп на передвиборчому мітингу в Мічигані 17 вересня заявив, що чинний очільник Білого дому Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс були "занадто милими" під час розмов з ним після ймовірного замаху, тому він би хотів уникнути цих дзвінків.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Пряма мова Трампа: "Він (Байден) був такий милий зі мною вчора. У певному сенсі я хотів би, щоб дзвінок не був здійснений, тому що я трохи відчуваю – він занадто добрий".

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Також він поділився враженням від розмови зі своєю опоненткою на виборах Гарріс.

"Те саме з Камалою сьогодні. Вона не могла бути милішою. Але річ у тім, що ми повинні мати людей, яких поважає суперник", – вважає він.

Передісторія

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  • Трамп заявляв, що риторика Джо Байдена і віцепрезидентки та його опонентки на виборах Камали Гарріс стала причиною можливої спроби замаху на нього.
  • Пізніше, коментуючи розмову із Байденом, Трамп заявив, що вона була "дуже приємною". 
  • Як відомо, у кампанії Дональда Трампа 15 вересня повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді та заявили, що він у безпеці.
  • Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя Трампа: ним виявився 58-річний Раян Раут, який у минулому мав вісім арештів та активно підтримував Україну.

Більше про це – у статті Чи були "українські зв'язки" у затриманого за підготовку нового замаху на Трампа

ТрампБайденвибориСША
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