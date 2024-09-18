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"Слишком милые": Трампу не понравились звонки от Байдена и Харрис после вероятного покушения

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловСреда, 18 сентября 2024, 14:23
Слишком милые: Трампу не понравились звонки от Байдена и Харрис после вероятного покушения
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на предвыборном митинге в Мичигане 17 сентября заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден и вице-президент Камала Харрис были "слишком милыми" во время разговоров с ним после вероятного покушения, поэтому он бы хотел избежать этих звонков.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill

Прямая речь Трампа: "Он (Байден) был так мил со мной вчера. В некотором смысле я хотел бы, чтобы звонок не был осуществлен, потому что я немного чувствую - он слишком добрый".

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Также он поделился впечатлением от разговора со своей оппоненткой на выборах Харрис.

"То же самое с Камалой сегодня. Она не могла быть милее. Но дело в том, что мы должны иметь людей, которых уважает соперник", - считает он.

Трамп заявлял, что риторика Джо Байдена и вице-президента и его оппонентки на выборах Камалы Харрис стала причиной возможной попытки покушения на него.

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Позже, комментируя разговор с Байденом, Трамп заявил, что он был "очень милым".

Предыстория:

  • Как известно, в кампании Дональда Трампа 15 сентября сообщили о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде и заявили, что он в безопасности.
  • Федеральное бюро расследований идентифицировало подозреваемого по делу о вероятном покушении на жизнь Трампа: им оказался 58-летний Райан Раут, который в прошлом имел восемь арестов и активно поддерживал Украину.

Больше об этом – в статье Были ли "украинские связи" у задержанного за подготовку нового покушения на Трампа

ТрампБайденвиборыСША
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