"Слишком милые": Трампу не понравились звонки от Байдена и Харрис после вероятного покушения
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на предвыборном митинге в Мичигане 17 сентября заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден и вице-президент Камала Харрис были "слишком милыми" во время разговоров с ним после вероятного покушения, поэтому он бы хотел избежать этих звонков.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill
Прямая речь Трампа: "Он (Байден) был так мил со мной вчера. В некотором смысле я хотел бы, чтобы звонок не был осуществлен, потому что я немного чувствую - он слишком добрый".
Также он поделился впечатлением от разговора со своей оппоненткой на выборах Харрис.
"То же самое с Камалой сегодня. Она не могла быть милее. Но дело в том, что мы должны иметь людей, которых уважает соперник", - считает он.
Трамп заявлял, что риторика Джо Байдена и вице-президента и его оппонентки на выборах Камалы Харрис стала причиной возможной попытки покушения на него.
Позже, комментируя разговор с Байденом, Трамп заявил, что он был "очень милым".
Предыстория:
- Как известно, в кампании Дональда Трампа 15 сентября сообщили о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде и заявили, что он в безопасности.
- Федеральное бюро расследований идентифицировало подозреваемого по делу о вероятном покушении на жизнь Трампа: им оказался 58-летний Райан Раут, который в прошлом имел восемь арестов и активно поддерживал Украину.
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