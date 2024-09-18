Один з поранених внаслідок російського удару по Нікополю помер у лікарні

У лікарні помер 42-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок російської атаки на Нікополь, ще 4 людини в області постраждали від обстрілу РФ, серед них 9-річний хлопчик.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Знову потерпілі на Нікопольщині. Тепер – внаслідок артобстрілу Марганця. Постраждав 9-річний хлопчик. Дитину госпіталізували в стані середньої тяжкості. Вдома будуть оговтуватися дві жінки – 43 та 69 років. Їхній стан – задовільний".

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фото: Дніпропетровська ОВА

Деталі: Зайнялися два легковики. Рятувальники приборкали пожежу. Також пошкоджені магазини та п’ятиповерхівки. Наслідки атаки ще уточнюються.

Раніше Лисак повідомляв, що окупанти дронами-камікадзе атакували місто Нікополь. Від ворожого обстрілу постраждав 42-річний чоловік та 36-річна жінка. Зазначається, що їхній стан важкий. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу. Крім того, загарбники пошкодили адмінбудівлю.

Оновлено: О 15:45 очільник Дніпропетровської ОВА написав, що 42-річний чоловік, який отримав поранення під час атаки на Нікополь, помер у лікарні. Його травми виявилися несумісними з життям.