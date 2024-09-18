Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

Один из раненых в результате российского удара по Никополю умер в больнице

Анастасия ПроцСреда, 18 сентября 2024, 14:37
Один из раненых в результате российского удара по Никополю умер в больнице
ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

У лікарні помер 42-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок російської атаки на Нікополь, ще 4 людини в області постраждали від обстрілу РФ, серед них 9-річний хлопчик.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Опять пострадавшие на Никопольщине. Теперь - в результате артобстрела Марганца. Пострадал 9-летний мальчик. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Дома будут оправляться две женщины - 43 и 69 лет. Их состояние - удовлетворительное".

Реклама:
 
ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

Детали: Загорелись две легковушки. Спасатели потушили пожар. Также повреждены магазины и пятиэтажки. Последствия атаки еще уточняются.

Ранее Лысак сообщал, что оккупанты дронами-камикадзе атаковали город Никополь. От вражеского обстрела пострадал 42-летний мужчина и 36-летняя женщина. Отмечается, что их состояние тяжелое. Врачи оказывают всю необходимую медпомощь. Кроме того, захватчики повредили админздание.

Обновлено: В 15:45 глава Днепропетровской ОГА написал, что 42-летний мужчина, который получил ранения во время атаки на Никополь, умер в больнице. Его травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Никопольбеспилотникиобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В понедельник отключений электроэнергии не прогнозируют

инфографикаНа Украину надвигается осенний холод

Зеленский о новых ядерных угрозах Путина: Он любит жизнь, должен бояться использовать это оружие

Израиль ликвидировал еще одного командира "Хезболлы", таким образом уничтожив почти все их руководство

обновлено от 10:48В Запорожье завершили поисковые работы - 16 раненых

фото, видеоПо меньшей мере 100 человек погибли из-за наводнений в Непале

Все новости...
Никополь
На Днепропетровщине от российских обстрелов пострадали три человека
Россияне обстреляли Никополь – убили ребенка и ранили 3 взрослых
На Никопольщине россияне убили женщину, еще одна пострадала
Последние новости
20:06
ПриватБанк продал 245 заправок, которые ранее контролировал Коломойский
20:00
Что такое витилиго и безопасны ли белые пятна на теле: объяснение
19:55
Израиль ударил по морскому порту в Йемене, который контролируют хуситы
19:24
В понедельник отключений электроэнергии не прогнозируют
19:17
инфографикаПо прогнозам впервые в истории выборы в Австрии выиграли ультраправые
18:53
инфографикаНа Украину надвигается осенний холод
18:31
документыНавального могли отравить и пытались это скрыть - журналисты нашли документы
18:23
фотоИмеет площадь 2000 квадратных метров: в Луцке презентовали самую большую картину в Украине
18:16
Нацбанк третью неделю не покупает валюту
18:00
футзалЧетвертьфинал чемпионата мира: Украина – Венесуэла. ОНЛАЙН
Все новости...
Реклама:
Реклама: