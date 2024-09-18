Один из раненых в результате российского удара по Никополю умер в больнице

У лікарні помер 42-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок російської атаки на Нікополь, ще 4 людини в області постраждали від обстрілу РФ, серед них 9-річний хлопчик.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Опять пострадавшие на Никопольщине. Теперь - в результате артобстрела Марганца. Пострадал 9-летний мальчик. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Дома будут оправляться две женщины - 43 и 69 лет. Их состояние - удовлетворительное".

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ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

Детали: Загорелись две легковушки. Спасатели потушили пожар. Также повреждены магазины и пятиэтажки. Последствия атаки еще уточняются.

Ранее Лысак сообщал, что оккупанты дронами-камикадзе атаковали город Никополь. От вражеского обстрела пострадал 42-летний мужчина и 36-летняя женщина. Отмечается, что их состояние тяжелое. Врачи оказывают всю необходимую медпомощь. Кроме того, захватчики повредили админздание.

Обновлено: В 15:45 глава Днепропетровской ОГА написал, что 42-летний мужчина, который получил ранения во время атаки на Никополь, умер в больнице. Его травмы оказались несовместимыми с жизнью.