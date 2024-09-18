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Поліція затримала афериста, який видурив 1 млн гривень у матері героя, який загинув на війні

Валентина РоманенкоСереда, 18 вересня 2024, 15:32
Поліція затримала афериста, який видурив 1 млн гривень у матері героя, який загинув на війні
фото: Нацполіція

На Кіровоградщині поліцейські затримали організатора афери з привласнення посмертних виплат, який ошукав матір загиблого воїна на 1,1 млн грн.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, Кіровоградська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, організатором схеми є 46-річний житель Кіровоградської області.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що мати Героя, який захищав Марʼїнку та загинув ще у грудні 2022 року, почала отримувати виплати, повʼязані із втратою свого сина. 

Затриманий, користуючись уразливим станом жінки переконав її, що саме він прискорив державні виплати, а також у необхідності надання частини коштів для  допомоги ЗСУ.

У такий спосіб він заволодів грошовими коштами потерпілої, у сумі понад 1 млн гривень.

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17 вересня правоохоронці викрили злодія "на гарячому" під час отримання чергової частини "заробітку" у сумі 300 тисяч гривень, які було знайдено у нього в автомобілі.

Під час проведення ряду санкціонованих обшуків за місцями проживання та перебування фігуранта, правоохоронці виявили підроблене посвідчення на вигадане імʼя підполковника ЗСУ, документи, банківські картки, мобільні телефони та "чорнові" записи.

Чоловіка затримали, найближчим часом йому буде повідомлено про підозру за фактом шахрайства в особливо великих розмірах та обрано запобіжний захід.

 

шахрайствоКіровоградська областьполіція
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