Задержан аферист, который выманил 1 млн гривен у матери погибшего на войне героя

На Кировоградщине полицейские задержали организатора аферы по присвоению посмертных выплат, который обманул мать погибшего воина на 1,1 млн грн.

Источник: Департамент стратегических расследований Национальной полиции, Кировоградская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, организатором схемы является 46-летний житель Кировоградской области.

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Досудебным расследованием установлено, что мать Героя, который защищал Марьинку и погиб еще в декабре 2022 года, начала получать выплаты, связанные с потерей своего сына.

Задержанный, пользуясь уязвимым состоянием женщины, убедил ее, что именно он ускорил государственные выплаты, а также в необходимости предоставления части средств для помощи ВСУ.

Таким образом он завладел денежными средствами потерпевшей, в сумме более 1 млн гривен.

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17 сентября правоохранители разоблачили вора с поличным во время получения очередной части "заработка" в сумме 300 тысяч гривен, которые были найдены у него в автомобиле.

Во время проведения ряда санкционированных обысков по местам жительства и пребывания фигуранта, правоохранители обнаружили поддельное удостоверение на вымышленное имя подполковника ВСУ, документы, банковские карты, мобильные телефоны и "черновые" записи.

Мужчину задержали, в ближайшее время ему будет сообщено о подозрении по факту мошенничества в особо крупных размерах и избрана мера пресечения.