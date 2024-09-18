Угорщина починає сплачувати в ЄС мільйонні штрафи через претензії щодо мігрантів

Угорщина відступила від процедур ЄС щодо надання притулку та видворення осіб, які нелегально перебувають в країні, і тепер з неї починають стягувати 200 млн євро штрафу та накопичену пеню.

Джерело: речник Єврокомісії Балаш Ужварі на брифінгу, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Речника запитали, чи отримала Єврокомісія якусь реакцію Угорщини щодо рішення Суду ЄС у визначені терміни та що відбувається у цьому питанні.

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Балаш Ужварі відповів, що дедлайн для Угорщини сплинув вчора і Єврокомісія переходить до наступного кроку у процедурі.

"Тобто, тепер ми плануємо вирахувати 200 млн євро з майбутніх платежів з бюджтеу ЄС для Угорщини", – зазначив він.

Рішення Суду ЄС передбачало не лише основну суму штрафу, а й додаткові 1 млн пені за кожен день ігнорування рішення. Єврокомісія на початковому етапі мала формально переконатися, що проблема ще не вирішена. Угорщина мала надати відповідь до минулої п’ятниці, 13 вересня.

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"Оскільки Єврокомісія не отримала ніякої відповіді від угорської влади, нам довелося зробити наступний крок у процедурі, що на практиці означає, що ми надіслали перший запит на платіж, що охоплює період обсягом 93 дні: з 13 червня, коли Суд наклав штраф, до 13 вересня", – деталізував речник.

Будапешт має 45 днів на сплату штрафу – 93 мільйони за 93 дні.

Нагадаємо, Суд ЄС зобов’язав Угорщину сплатити разовий штраф обсягом 200 млн євро та пеню у розмірі 1 млн євро за кожен день зволікання у зв’язку з невиконанням рішення Суду, що стосується відступу від процедур ЄС щодо притулку та видворення осіб, які нелегально перебувають в країні.

Це рішення стосується давнього рішення ще від грудня 2020 року, у якому Суд ЄС визначив, що Угорщина не виконує процедури Євросоюзу щодо міжнародного захисту та повернення громадян третіх країн, які перебувають на території ЄС нелегально.