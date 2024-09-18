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Венгрия начинает платить в ЕС миллионные штрафы из-за претензий по мигрантам

Мария Емец, Евгений КизиловСреда, 18 сентября 2024, 15:48
Венгрия начинает платить в ЕС миллионные штрафы из-за претензий по мигрантам
фото: Getty Images

Венгрия отступила от процедур ЕС по предоставлению убежища и выдворению лиц, нелегально находящихся в стране, и теперь с нее начинают взимать 200 млн евро штрафа и накопленную пеню.

Источник: представитель Еврокомиссии Балаш Ужвари на брифинге, сообщает "Европейская правда"

Детали: Спикера спросили, получила ли Еврокомиссия какую-то реакцию Венгрии относительно решения Суда ЕС в определенные сроки и что происходит в этом вопросе.

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Балаш Ужвари ответил, что дедлайн для Венгрии истек вчера и Еврокомиссия переходит к следующему шагу в процедуре.

"То есть, теперь мы планируем вычислить 200 млн евро из будущих платежей из бюджтеу ЕС для Венгрии", – отметил он.

Решение Суда ЕС предусматривало не только основную сумму штрафа, но и дополнительные 1 млн пени за каждый день игнорирования решения. Еврокомиссия на начальном этапе должна была формально убедиться, что вопрос еще не решен. Венгрия должна была предоставить ответ до прошлой пятницы, 13 сентября.

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"Поскольку Еврокомиссия не получила никакого ответа от венгерских властей, нам пришлось сделать следующий шаг в процедуре, что на практике означает, что мы направили первый запрос на платеж, охватывающий период объемом 93 дня: с 13 июня, когда Суд наложил штраф, до 13 сентября", – детализировал представитель.

Будапешт имеет 45 дней на уплату штрафа – 93 миллиона за 93 дня.

Напомним, Суд ЕС обязал Венгрию уплатить разовый штраф в размере 200 млн евро и пеню в размере 1 млн евро за каждый день промедления в связи с невыполнением решения Суда, касающегося отступления от процедур ЕС по убежищу и выдворению лиц, нелегально находящихся в стране.

Это решение касается давнего решения еще от декабря 2020 года, в котором Суд ЕС определил, что Венгрия не выполняет процедуры Евросоюза по международной защите и возвращению граждан третьих стран, находящихся на территории ЕС нелегально.

ВенгрияЕСштрафымиграция
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