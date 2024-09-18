Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Вірменія каже, що викрила спробу держперевороту з російським слідом

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 18 вересня 2024, 16:14
Вірменія каже, що викрила спробу держперевороту з російським слідом
фото: Getty Images

Служба нацбезпеки Вірменії заявила, що викрила спробу "узурпації влади за попередньою змовою", учасники якої, серед іншого, готувалися в РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на News.am

Деталі: Вірменська спецслужба стверджує, що група людей з метою захоплення влади у Вірменії та отримання приблизно 220 тисяч російських рублів щомісячної винагороди протягом 2024 року вербувала громадян Вірменії та колишніх мешканців Нагірного Карабаху.

Реклама:

Робили це під приводом "тримісячних зборів" у Росії та "ознайомлення з новими видами важкої зброї", а потім несення бойового чергування після повернення у Вірменію.

Завербованих вірмен возили до Росії для навчання на військовій базі під назвою "Арбат", де проводили заняття з "ведення бою в закритому приміщенні, усередині будівлі, з уже відомими їм видами зброї".

"Крім того, їм повідомили, що мета навчань – повернутися до Республіки Вірменія та усунути чинну владу, озвучивши в такий спосіб заклики очистити і врятувати Республіку Вірменія", – йдеться в повідомленні вірменської спецслужби.

РЕКЛАМА:

Частина завербованих виступила проти захоплення влади у Вірменії та повернулась додому.

"За вчинення зазначеного діяння порушено кримінальне переслідування щодо семи осіб. Трьох затримано, щодо чотирьох оголошено розшук", – стверджує Служба національної безпеки Вірменії.

Зазначимо, що про викриття нібито спроби державного перевороту стало відомо в той час, як Єреван – донедавна найближчий союзник Росії на Південному Кавказі – поступово рухається в бік Заходу, звинувачуючи Москву у нездатності захистити Вірменію від Азербайджану.

Нещодавно прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван має надто багато питань до контрольованої РФ Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) і бачить причини вважати її загрозою для своєї державності.

Він також не став виключати, що Вірменія візьме курс на вступ до ЄС, якщо побачить реальні шанси на це.

Читайте також: Втеча з російських "обіймів": як Вірменія розпочинає шлях до членства в ЄС.

ВірменіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Ми ближче до закінчення війни, ніж думаємо

фотоУ Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок недільного обстрілу зросла до 22

фотоЗаступницю прокурора Запорізької області впіймали на хабарі – НАБУ

"Слідство.Інфо": Новий міністр агрополітики живе у квартирі тещі вартістю 18 мільйонів

Telegram буде "зливати" особисті дані тих, хто займається нелегальною діяльністю

Закон про заборону діяльності пов'язаних із РПЦ релігійних організацій набув чинності

Усі новини...
Вірменія
Прем’єр Вірменії допустив, що країна може взяти курс на вступ до ЄС
Вірменія та ЄС розпочали переговори про безвізовий режим
Пашинян: Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ на всіх рівнях
Останні новини
06:36
Прем’єр Японії повідомив Зеленському про новий пакет енергетичної допомоги Україні
06:07
футболКиївське "Динамо" оновило заявку на основний етап Ліги Європи
05:34
Кремль демонструє незацікавленість у мирних переговорах – ISW
05:00
На Черкащині пролунали вибухи – ЗМІ
04:24
оновлюється від 23:46Росіяни з кількох напрямків запустили ударні безпілотники
03:50
Зеленський: Ми ближче до закінчення війни, ніж думаємо
03:42
оновленоУ Харкові пролунав сильний вибух, мер повідомив про приліт і пожежу
02:54
ЦАХАЛ заявив, що уразив близько 1600 об’єктів "Хезболли" на півдні Лівану
02:08
Зеленський розповів членам Конгресу США про свій "план перемоги"
02:06
футболКлуб іспанської Ла Ліги підписав контракт з вихованцем київського "Динамо"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: