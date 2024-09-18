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Армения говорит, что разоблачила попытку госпереворота с российским следом

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 18 сентября 2024, 16:14
Армения говорит, что разоблачила попытку госпереворота с российским следом
фото: Getty Images

Служба нацбезопасности Армении заявила, что разоблачила попытку "узурпации власти по предварительному сговору", участники которой, среди прочего, готовились в РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на News.am

Детали: Армянская спецслужба утверждает, что группа людей с целью захвата власти в Армении и получения примерно 220 тысяч российских рублей ежемесячного вознаграждения в течение 2024 года вербовала граждан Армении и бывших жителей Нагорного Карабаха.

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Делали это под предлогом "трехмесячных сборов" в России и "ознакомления с новыми видами тяжелого вооружения", а затем несения боевого дежурства по возвращении в Армению.

Завербованных армян возили в Россию для обучения на военной базе под названием "Арбат", где проводили занятия по "ведению боя в закрытом помещении, внутри здания, с уже известными им видами оружия".

"Кроме того, им сообщили, что цель учений – вернуться в Республику Армения и устранить действующую власть, озвучив таким образом призывы очистить и спасти Республику Армения", – говорится в сообщении армянской спецслужбы.

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Часть завербованных выступила против захвата власти в Армении и вернулась домой.

"За совершение указанного деяния возбуждено уголовное преследование в отношении семи человек. Трое задержаны, в отношении четырех объявлен розыск", – утверждает Служба национальной безопасности Армении.

Отметим, что о разоблачении якобы попытки государственного переворота стало известно в то время, как Ереван (до недавнего времени – ближайший союзник России на Южном Кавказе) постепенно движется в сторону Запада, обвиняя Москву в неспособности защитить Армению от Азербайджана.

Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван имеет слишком много вопросов к контролируемой РФ Организации договора коллективной безопасности и видит причины считать ее угрозой для своей государственности.

Он также не стал исключать, что Армения возьмет курс на вступление в ЕС, если увидит реальные шансы на это.

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АрменияРосcия
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