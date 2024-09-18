Нардеп Одарченко, який пропонував хабар Найєму, зник – САП

У САП підозрюють, що нардеп від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко, обвинувачений у спробі підкупі керівництва Мінвідновлення, втік за кордон. САП ініціювала стягнення в дохід держави 15 млн грн застави, яку раніше вніс депутат, та оголошення його в розшук.

Джерело: САП, ЦПК

Дослівно: "Народний депутата України IX скликання, обвинувачений у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України 18 вересня 2024 року не з’явився до Вищого антикорупційного суду.

Реклама:

Про причини неявки нардеп суд та прокурора не повідомив. Захисники обвинуваченого також не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного та наголошують на відсутності зв’язку з ним.

Зважаючи на це, прокурор у суді ініціював питання щодо стягнення в дохід держави застави, визначеної у якості запобіжного заходу нардепу, накладення на нього грошового стягнення, а також щодо оголошення його в розшук.

Судом прийнято рішення про застосування приводу до обвинуваченого народного депутата на наступне судове засідання, яке призначено на 19 вересня 2024 року на 08:00".

РЕКЛАМА:

Деталі: У листопаді 2023 року суд застосував щодо нардепа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн застави.

Заставу нардеп вніс. На Одарченка було покладено відповідні процесуальні обов’язки, серед яких здати свої паспорти для виїзду закордон та носити електронний засіб контролю.

У САП відзначили, що "попри рішення суду органами внутрішніх справ до особи не було застосовано електронний засіб контролю".

На засіданні суду прокурор САП припустила, що Одарченко міг втекти за кордон.

Прокурор припустила, що депутат покинув територію України через Закарпатську область. Саме туди Одарченко виїхав у перші дні повномасштабного вторгення рф.

У ЦПК додали, що там він налагодив тісні стосунки з тодішнім керівником Закарпатської ОДА Віктором Микитою, якого нещодавно призначили заступником глави ОП Андрія Єрмака.

18 вересня у суді був запланований допит обвинуваченого.

Нагадаємо: