Нардеп Одарченко, который предлагал взятку Найему, исчез – САП

В САП подозревают, что нардеп от фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко, обвиняемый в попытке подкупа руководства Минобновления, сбежал за границу. САП инициировала взыскание в доход государства 15 млн грн залога, который ранее внес депутат, и объявление его в розыск.

Источник: САП, ЦПК

Дословно: "Народный депутат Украины IX созыва, обвиняемый в предоставлении неправомерной выгоды председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины 18 сентября 2024 года не явился в Высший антикоррупционный суд.

Реклама:

О причинах неявки нардеп суду и прокурору не сообщил. Защитники обвиняемого также не смогли сообщить суду о месте нахождения их подзащитного и отмечают отсутствие связи с ним.

Несмотря на это, прокурор в суде инициировал вопрос о взыскании в доход государства залога, определенного в качестве меры пресечения нардепу, наложение на него денежного взыскания, а также об объявлении его в розыск.

Судом принято решение о применении привода к обвиняемому народному депутату на следующее судебное заседание, которое назначено на 19 сентября 2024 года на 08:00".

РЕКЛАМА:

Детали: В ноябре 2023 года суд применил в отношении нардепа меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 15 млн грн залога.

Залог нардеп внес. На Одарченко были возложены соответствующие процессуальные обязанности, среди которых сдать свои паспорта для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

В САП отметили, что "несмотря на решение суда органами внутренних дел к лицу не было применено электронное средство контроля".

На заседании суда прокурор САП предположила, что Одарченко мог сбежать за границу.

Прокурор предположила, что депутат покинул территорию Украины через Закарпатскую область. Именно туда Одарченко выехал в первые дни полномасштабного вторжения РФ.

В ЦПК добавили, что там он наладил тесные отношения с тогдашним руководителем Закарпатской ОГА Виктором Микитой, которого недавно назначили заместителем главы ОП Андрея Ермака.

18 сентября в суде был запланирован допрос обвиняемого.

Напомним: