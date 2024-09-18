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Генштаб: Окупанти 103 разів атакували позиції ЗСУ – найгарячіше на Курахівському напрямку

"Українська правда"Середа, 18 вересня 2024, 18:00
Генштаб: Окупанти 103 разів атакували позиції ЗСУ – найгарячіше на Курахівському напрямку
Ілюстративне зображення. Фото: Getty Images

З початку доби кількість бойових зіткнень сягнула 103 – найбільш активні бойові дії зафіксовано на Курахівському та Покровському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: За інформацією Генштабу, від початку доби на більшості напрямків тривають бої. 

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На Харківському напрямку противник за підтримки авіації намагається штурмувати позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. 

На Курахівському напрямку ворожа армія атакували 26 разів українські позиції поблизу населених пунктів Цукурине, Українськ, Георгіївка, Дальнє та Костянтинівка.

На Покровському напрямку російські загарбники за підтримки авіації здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій 

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Ворог також продовжує пошуки слабких місць української оборони на Сіверському та Лиманському напрямках. Зафіксовано 11 боєзіткнень.

На Торецькому напрямку ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Дачне, Щербинівка, Неліпівка та Нью-Йорка. По Щербинівці та Іванопіллю окупанти двічі вдарили КАБами.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по П’ятихатках та Жереб’янках. 

Триває операція ЗСУ в Курській області. Російська авіація продовжує рівняти з землею свої села та міста. Від початку доби російські літаки завдали ударів 16 КАБми по власній території.

війнаГенштабЗбройні силибойові дії
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