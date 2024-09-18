Генштаб: Оккупанты 103 раза атаковали позиции ВСУ – горячее всего на Кураховском направлении

С начала суток количество боевых столкновений достигло 103 – наиболее активные боевые действия зафиксированы на Кураховском и Покровском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: По информации Генштаба, с начала суток на большинстве направлений продолжаются бои.

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На Харьковском направлении противник при поддержке авиации пытается штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковали 26 раз украинские позиции вблизи населенных пунктов Цукурино, Украинск, Георгиевка, Дальнее и Константиновка.

На Покровском направлении российские захватчики при поддержке авиации осуществили 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций

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Враг также продолжает поиски слабых мест украинской обороны на Северском и Лиманском направлениях. Зафиксировано 11 боестолкновений.

На Торецком направлении враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дачное, Щербиновка, Нелиповка и Нью-Йорка. По Щербиновке и Иванополью оккупанты дважды ударили УАБами.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Пятихаткам и Жеребянкам.

Продолжается операция ВСУ в Курской области. Российская авиация продолжает сравнивать с землей свои села и города. С начала суток российские самолеты нанесли удары 16 УАБами по собственной территории.