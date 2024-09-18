Україна разом з Норвегією реалізовють 2 спільних проєкти з ядерної безпеки

Ядерні регулятори України та Норвегії почали реалізовувати два нових спільних проєкти.

Джерело: Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання), передає "Європейська правда"



Деталі: "Перший проєкт – NORM – це спільна робота над регламентом безпечного поводження з неядерними природними радіоактивними матеріалами", – зазначили в Держатомрегулювання.



Зазначається, що цей комплексний проєкт охоплює широкий спектр аспектів, спрямованих на аналіз промислових підприємств, які генерують неядерні природні радіоактивні матеріали, проведення аналізу наявних недоліків у цій сфері в Україні. Результатом реалізації цього проєкту має стати розробка чотирьох нормативно-правових документів, які будуть застосовуватися в нашій державі.



Другий проєкт – ARGOS – передбачає передачу відповідного програмного забезпечення та проведення навчання українських фахівців з метою посилення системи аварійної готовності та реагування на радіаційні аварії. Проєкт перебуває на стадії реалізації: тривають навчання та налаштування програмного забезпечення.



"Хочу висловити велику подяку DSA (Норвезьке агентство з радіаційної та ядерної безпеки – ІФ-У), яке залишається одним з найбільш надійних наших партнерів, за постійну підтримку Держатомрегулювання, що є особливо важливим в умовах повномасштабного вторгнення рф в Україну", – заявив очільник Держатомрегулювання Олег Коріков за результатами зустрічі з генеральним директором DSA Пером Страндом у середу під час 69 Генеральної конференції МАГАТЕ у Відні.



Історія співпраці Держатомрегулювання та DSA розпочалася 2014 року. Спільні проєкти, що були розпочаті після 24 лютого 2022 року, охоплюють, зокрема, такі напрями, як обстеження територій, що постраждали від ворожої військової окупації, та забезпечення обладнанням для радіаційної розвідки на раніше окупованих територіях.



Сторони також взаємодіють у розробці політики та процедур для відновлення регуляторного контролю над ядерними об'єктами, що постраждали від окупації та бойових дій, а також у сфері управління критичними знаннями, необхідними для захисту персоналу, населення та довкілля під час ядерних або радіаційних інцидентів, спричинених бойовими діями.

Нагадаємо, Норвегія заявила в середу, що підвищений рівень радіоактивного цезію (Cs-137), виявлений поблизу арктичного кордону з Росією, ймовірно, пов'язаний з лісовою пожежею поблизу Чорнобиля в Україні.

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