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Украина вместе с Норвегией реализуют 2 совместных проекта по ядерной безопасности

Иванна Костина, Евгений КизиловСреда, 18 сентября 2024, 19:08
Украина вместе с Норвегией реализуют 2 совместных проекта по ядерной безопасности
фото: Getty Images

Ядерные регуляторы Украины и Норвегии начали реализовывать два новых совместных проекта.

Источник: Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирования), передает "Европейская правда"

Детали: "Первый проект – NORM – это совместная работа над регламентом безопасного обращения с неядерными природными радиоактивными материалами", – отметили в Госатомрегулирования.

Отмечается, что этот комплексный проект охватывает широкий спектр аспектов, направленных на анализ промышленных предприятий, генерирующих неядерные природные радиоактивные материалы, проведение анализа имеющихся недостатков в этой сфере в Украине. Результатом реализации этого проекта должна стать разработка четырех нормативно-правовых документов, которые будут применяться в нашем государстве.

Второй проект – ARGOS – предусматривает передачу соответствующего программного обеспечения и проведение обучения украинских специалистов с целью усиления системы аварийной готовности и реагирования на радиационные аварии. Проект находится на стадии реализации: продолжаются обучение и настройка программного обеспечения.

"Хочу выразить большую благодарность DSA (Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности – ИФ-У), которое остается одним из самых надежных наших партнеров, за постоянную поддержку Госатомрегулирования, что особенно важно в условиях полномасштабного вторжения РФ в Украину", – заявил глава Госатомрегулирования Олег Кориков по результатам встречи с генеральным директором DSA Пером Страндом в среду во время 69 Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

История сотрудничества Госатомрегулирования и DSA началась в 2014 году. Совместные проекты, которые были начаты после 24 февраля 2022 года, охватывают, в частности, такие направления, как обследование территорий, пострадавших от вражеской военной оккупации, и обеспечение оборудованием для радиационной разведки на ранее оккупированных территориях.

Стороны также взаимодействуют в разработке политики и процедур для восстановления регуляторного контроля над ядерными объектами, пострадавшими от оккупации и боевых действий, а также в сфере управления критическими знаниями, необходимыми для защиты персонала, населения и окружающей среды во время ядерных или радиационных инцидентов, вызванных боевыми действиями.

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Напомним, Норвегия заявила в среду, что повышенный уровень радиоактивного цезия (Cs-137), обнаруженный вблизи арктической границы с Россией, вероятно, связан с лесным пожаром вблизи Чернобыля в Украине.

НорвегияУкраина
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