Генсек НАТО не вірить у червоні лінії Путіна щодо дальніх ударів України по РФ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг скептично ставиться до попередження російського лідера Володимира Путіна на тлі дискусій про дозвіл Україні завдавати дальніх ударів у глиб Росії.

Джерело: Столтенберг в інтерв’ю The Times, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Столтенберг зазначив, що в разі дозволу Україні бити по цілях у Росії далекобійними західними ракетами "неправильно говорити, що союзники НАТО стануть стороною конфлікту".

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"Північна Корея та Іран надають значну військову підтримку і постачають ракети, безпілотники до Росії, не стаючи при цьому безпосередньою стороною конфлікту", – нагадав він.

Генсек Альянсу також відкинув попередження Путіна про те, що такий дозвіл буде червоною лінією, яка поставить Росію "у стан війни" з НАТО.

"Він (Путін. – Ред.) і раніше оголошував багато червоних ліній, і він не пішов на ескалацію, що також означало б безпосереднє залучення союзників по НАТО до конфлікту. Він не зробив цього, тому що усвідомлює, що НАТО є найсильнішим військовим альянсом у світі", – вважає Столтенберг.

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За його словами, Путін розуміє: ядерну війну не можна виграти і не слід вести, і в НАТО "неодноразово давали йому це зрозуміти".

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи дискусії серед держав-членів стосовно далекобійних ударів України по російській території, підкреслив, що відповідне рішення кожен союзник має ухвалювати окремо.

Україна прагне використовувати далекобійні ракети для ураження російських авіабаз і військових об'єктів, які використовуються для нападів на українські міста.

Глава МЗС України Андрій Сибіга переконаний, що союзники повинні посилити підтримку Києва попри погрози російського лідера Владіміра Путіна, оскільки попри слова він нічого не робить.