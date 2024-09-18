Генсек НАТО не верит в красные линии Путина относительно дальних ударов Украины по РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг скептически относится к предупреждению российского лидера Владимира Путина на фоне дискуссий о разрешении Украине наносить дальние удары в глубь России.

Источник: Столтенберг в интервью The Times, сообщает "Европейская правда"

Детали: Столтенберг отметил, что в случае разрешения Украине бить по целям в России дальнобойными западными ракетами "неправильно говорить, что союзники НАТО станут стороной конфликта".

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"Северная Корея и Иран оказывают значительную военную поддержку и поставляют ракеты, беспилотники в Россию, не становясь при этом непосредственной стороной конфликта", – напомнил он.

Генсек Альянса также отверг предупреждение Путина о том, что такое разрешение будет красной линией, которая поставит Россию "в состояние войны" с НАТО.

"Он (Путин. – Ред.) и раньше объявлял много красных линий, и он не пошел на эскалацию, что также означало бы непосредственное вовлечение союзников по НАТО в конфликт. Он не сделал этого, потому что осознает, что НАТО является сильнейшим военным альянсом в мире", – считает Столтенберг.

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По его словам, Путин понимает: ядерную войну нельзя выиграть и не следует вести, и в НАТО "неоднократно давали ему это понять".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя дискуссии среди государств-членов относительно дальнобойных ударов Украины по российской территории, подчеркнул, что соответствующее решение каждый союзник должен принимать отдельно.

Украина стремится использовать дальнобойные ракеты для поражения российских авиабаз и военных объектов, которые используются для нападений на украинские города.

Глава МИД Украины Андрей Сибига убежден, что союзники должны усилить поддержку Киева, несмотря на угрозы российского лидера Владимира Путина, поскольку несмотря на слова он ничего не делает.