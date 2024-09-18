Німеччина дала €50 мільйонів на лікування поранених українських бійців

Уряд Німеччини виділяє 50 мільйонів євро для лікування поранених українських військових.

Джерело: "Європейська правда" посиланням на ntv

Деталі: "Ми продовжуємо твердо стояти на боці України", – заявив федеральний міністр фінансів Крістіан Лінднер.

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"Завдяки цьому рішенню, яке ми зараз знайшли, ми створюємо безпеку для необхідного медичного лікування в Німеччині", – додав він.

За словами глави МВС Ненсі Фезер, на сьогоднішній день Німеччина евакуювала 1173 важкопоранених і травмованих українських солдатів і цивільних осіб та надала їм допомогу в німецьких лікарнях.

"Ця допомога є гуманним актом – і ми продовжуємо надавати її з усіх сил", – каже вона.

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У майбутньому витрати на стаціонарне лікування поранених на війні будуть оброблятися і оплачуватися без бюрократичних процедур Федеральним відомством адміністрації.

У липні Німеччина прийняла важкохворих дітей, які раніше перебували на лікуванні у обстріляній росіянами дитячій лікарні "Охматдит".