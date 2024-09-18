Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Німеччина дала €50 мільйонів на лікування поранених українських бійців

Іванна Костіна, Євген КізіловСереда, 18 вересня 2024, 19:47
Німеччина дала €50 мільйонів на лікування поранених українських бійців
фото: Getty Images

Уряд Німеччини виділяє 50 мільйонів євро для лікування поранених українських військових.

Джерело: "Європейська правда" посиланням на ntv

Деталі: "Ми продовжуємо твердо стояти на боці України", – заявив федеральний міністр фінансів Крістіан Лінднер.

Реклама:

"Завдяки цьому рішенню, яке ми зараз знайшли, ми створюємо безпеку для необхідного медичного лікування в Німеччині", – додав він.

За словами глави МВС Ненсі Фезер, на сьогоднішній день Німеччина евакуювала 1173 важкопоранених і травмованих українських солдатів і цивільних осіб та надала їм допомогу в німецьких лікарнях.

"Ця допомога є гуманним актом – і ми продовжуємо надавати її з усіх сил", – каже вона.

РЕКЛАМА:

У майбутньому витрати на стаціонарне лікування поранених на війні будуть оброблятися і оплачуватися без бюрократичних процедур Федеральним відомством адміністрації.

У липні Німеччина прийняла важкохворих дітей, які раніше перебували на лікуванні у обстріляній росіянами дитячій лікарні "Охматдит".

НімеччинаУкраїнавійнагроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спроби блокувати вступ України в ЄС через Волинь вписуються в політику Путіна – Дуда

Вночі сили ППО збили над Україною 66 "Шахедів"

Трамп назвав Зеленського "найкращим продавцем в історії"

Зеленський: Ми ближче до закінчення війни, ніж думаємо

фотоУ Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок недільного обстрілу зросла до 22

фотоЗаступницю прокурора Запорізької області впіймали на хабарі – НАБУ

Усі новини...
Німеччина
В Німеччині сподіваються, що уряд схвалить додаткові сотні мільйонів євро для України
Консерватори у Німеччині визначилися із конкурентом Шольцу, щоб повалити його уряд
ЗМІ: Компанія з РФ просуває в соцмережах "Альтернативу для Німеччини"
Останні новини
11:17
МАГАТЕ не планує постійної місії на Курській АЕС і сподівається не повертатися на неї
11:05
Правоохоронці провели обшуки в будинку екс-динамівця Мілевського
11:03
СБУ: У Харкові затримали зрадника у лавах ЗСУ, який коригував ракетні удари РФ по своїй бригаді
10:55
Недоїдали та жили в неволі: трьох левиць евакуювали з України
10:51
Sky News розкрили схему потрапляння попри санкції західних авто до Росії
10:47
Нацбанк змінив курс гривні: скільки коштують долар та євро
10:44
фото Росіяни убили 2 та поранили 18 мирних мешканців Донеччини за добу
10:39
Викрадені російськими окупантами. Сполучені Штати передали Україні середньовічні артефакти
10:28
БоксТренер Дюбуа кинув виклик Усику
10:03
Росія очікує скорочення нафтогазових доходів протягом наступних трьох років
Усі новини...
Реклама:
Реклама: