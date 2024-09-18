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Германия дала €50 миллионов на лечение раненых украинских бойцов

Иванна Костина, Евгений КизиловСреда, 18 сентября 2024, 19:47
Германия дала €50 миллионов на лечение раненых украинских бойцов
фото: Getty Images

Правительство Германии выделяет 50 миллионов евро для лечения раненых украинских военных.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ntv

Детали: "Мы продолжаем твердо стоять на стороне Украины", – заявил федеральный министр финансов Кристиан Линднер.

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"Благодаря этому решению, которое мы сейчас нашли, мы создаем безопасность для необходимого медицинского лечения в Германии", – добавил он.

По словам главы МВД Нэнси Фезер, на сегодняшний день Германия эвакуировала 1173 тяжелораненых и травмированных украинских солдат и гражданских лиц и оказала им помощь в немецких больницах.

"Эта помощь является гуманным актом – и мы продолжаем оказывать ее изо всех сил", – говорит она.

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В будущем расходы на стационарное лечение раненых на войне будут обрабатываться и оплачиваться без бюрократических процедур Федеральным ведомством администрации.

В июле Германия приняла тяжелобольных детей, которые ранее находились на лечении в обстрелянной россиянами детской больнице "Охматдет".

ГерманияУкраинавойнаденьги
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