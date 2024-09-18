Зеленський: Дуже важливий результат є за минулу ніч на території Росії

Президент Володимир Зеленський повідомив, що минулої ночі удар по складах з боєприпасами на території Росії був дуже результативним і послабив ворога.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Передусім я хочу подякувати сьогодні нашим воїнам, які забезпечують нашу, українську, далекобійність. Дуже важливий результат є за минулу ніч на території Росії, і саме такі речі послаблюють ворога. Я дякую всім, хто залучений. Така влучність, що надихає. Наші спеціальні служби: Служба безпеки, ГУР, Сили спеціальних операцій – дякую!"

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Деталі: Також Зеленський повідомив про доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Зокрема, щодо змін ситуації в Курській області та української реакції на це.

Також глава держави відзначив, що приділяють увагу і напрямках на Харківщині та Донеччині – усьому нашому сходу.

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Пряма мова: "Сьогодні ж говорив із міністром фінансів України й із секретарем РНБО щодо коштів на ключові державні потреби, на оборону. Ми маємо забезпечити все, що необхідно Україні.

Багато сьогодні було роботи з нашою командою міжнародників – ми готуємо зустрічі з партнерами, перемовини. Пріоритет – не тільки реалізувати все, про що ми вже домовились і що поки гальмується на етапі логістики, але й більш стратегічні речі. Ми маємо чіткі завдання щодо комплектації бригад – це техніка, це навчання. Досі ще не повністю виконані всі обіцянки щодо ППО, які звучали в межах саміту у Вашингтоні. І це важливо – саме зараз, саме на початку осені мати більше результатів для повітряного щита".

Деталі: Зеленський також заявив про повністю підготовлений План перемоги: "усі пункти, усі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до Плану. Все опрацьовано. Найголовніше тепер – рішучість реалізувати".