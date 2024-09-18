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Зеленский: Очень важный результат есть за прошедшую ночь на территории России

Татьяна ОлейникСреда, 18 сентября 2024, 20:29
Зеленский: Очень важный результат есть за прошедшую ночь на территории России
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что прошлой ночью удар по складам с боеприпасами на территории России был очень результативным и ослабляет врага.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Прежде всего я хочу поблагодарить сегодня наших воинов, которые обеспечивают нашу, украинскую, дальнобойность. Очень важный результат есть за прошедшую ночь на территории России, и именно такие вещи ослабляют врага. Я благодарю всех, кто вовлечен. Такая меткость, что вдохновляет. Наши специальные службы: Служба безопасности, ГУР, Силы специальных операций – спасибо!"

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Детали: Также Зеленский сообщил о докладах главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В частности, об изменениях ситуации в Курской области и украинской реакции на это.

Также глава государства отметил, что уделяют внимание и направлениям на Харьковщине и Донетчине – всему нашему востоку.

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Прямая речь: "Сегодня же говорил с министром финансов Украины и с секретарем СНБО относительно средств на ключевые государственные нужды, на оборону. Мы должны обеспечить все, что необходимо Украине.

Много сегодня было работы с нашей командой международников – мы готовим встречи с партнерами, переговоры. Приоритет – не только реализовать все, о чем мы уже договорились и что пока тормозится на этапе логистики, но и более стратегические вещи. Мы имеем четкие задачи по комплектации бригад – это техника, это обучение. До сих пор еще не полностью выполнены все обещания по ПВО, которые звучали в рамках саммита в Вашингтоне. И это важно – именно сейчас, именно в начале осени иметь больше результатов для воздушного щита".

Детали: Зеленский также заявил о полностью подготовленном Плане победы: "все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями к Плану. Все проработано. Самое главное теперь – решимость реализовать".

РосcияЗеленский
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