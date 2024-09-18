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Польща, Латвія та Румунія закликали негайно посилити ППО на сході НАТО

Іванна Костіна, Євген КізіловСереда, 18 вересня 2024, 20:53
Польща, Латвія та Румунія закликали негайно посилити ППО на сході НАТО
фото: Getty Images

Міністри оборони Румунії, Польщі та Латвії написали спільний лист до союзників по НАТО, в якому наголосили на необхідності негайно посилити заходи протиповітряної оборони на східному фланзі Альянсу.

Джерело: Delfi з посиланням на Міноборони Латвії, пише "Європейська правда"

Деталі: У середу міністр оборони Латвії Андріс Спрудс на зустрічі міністрів оборони "Бухарестської дев'ятки" закликав союзників знайти негайні колективні рішення щодо зміцнення повітряного простору НАТО.

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В ініційованій Латвією зустрічі брали участь представники Румунії, Польщі та Литви, щоб обговорити нещодавні порушення повітряного простору НАТО російськими безпілотниками, а також кроки на рівні держав і альянсу, які необхідно зробити для зміцнення повітряного простору НАТО. Міністри оборони Румунії, Польщі та Латвії підписали спільний лист до союзників.

Як заявили в Міністерстві оборони, російська агресія продовжує створювати ризики і загрози для країн НАТО, включно з порушенням повітряного простору російськими безпілотниками. За останній місяць інциденти за участю російських дронів сталися не тільки в Латвії, а й у Румунії та Польщі. Це нова реальність, яку не можна залишати поза увагою і відповіддю, наголосив Спрудс.

Міністри вважають, що країни НАТО повинні зміцнювати свою здатність виявляти, ідентифікувати та нейтралізувати низькі й повільно літаючі об'єкти, а ротацію ППО слід запровадити негайно.

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У спільній заяві міністри "Бухарестської дев'ятки" засудили війну Росії проти України. Міністри також рішуче засудили Росію за неодноразові порушення повітряного простору НАТО в Латвії, Румунії, Польщі та інших країнах альянсу.

"Бухарестська дев'ятка" – платформа для обговорення безпекових питань, у якій беруть участь Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія та Болгарія.

Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар заявив, що країни "Бухарестської дев'ятки" "глибоко стурбовані" неодноразовими проникненнями російських безпілотників і ракет в повітряний простір НАТО, додавши, що в таких ситуаціях необхідна "рішуча" відповідь.

Нагадаємо, що раніше у вересні у Латвії зафіксували падіння російського військового безпілотника на території країни.

За попередніми даними, дрон залетів із території Білорусі та був оснащений вибухівкою.

Після цього, а також чергового падіння російських дронів у Румунії в НАТО знову почали дискусію про те, як потрібно реагувати на подібні інциденти у своєму повітряному просторі.

НАТОППО
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