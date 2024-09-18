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Польша, Латвия и Румыния призвали немедленно усилить ПВО на востоке НАТО

Иванна Костина, Евгений КизиловСреда, 18 сентября 2024, 20:53
Польша, Латвия и Румыния призвали немедленно усилить ПВО на востоке НАТО
фото: Getty Images

Министры обороны Румынии, Польши и Латвии написали совместное письмо к союзникам по НАТО, в котором отметили необходимость немедленно усилить меры противовоздушной обороны на восточном фланге Альянса.

Источник: Delfi со ссылкой на Минобороны Латвии, пишет "Европейская правда"

Детали: В среду министр обороны Латвии Андрис Спрудс на встрече министров обороны "Бухарестской девятки" призвал союзников найти немедленные коллективные решения по укреплению воздушного пространства НАТО.

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В инициированной Латвией встрече участвовали представители Румынии, Польши и Литвы, чтобы обсудить недавние нарушения воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками, а также шаги на уровне государств и альянса, которые необходимо предпринять для укрепления воздушного пространства НАТО. Министры обороны Румынии, Польши и Латвии подписали совместное письмо к союзникам.

Как заявили в Министерстве обороны, российская агрессия продолжает создавать риски и угрозы для стран НАТО, включая нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками. За последний месяц инциденты с участием российских дронов произошли не только в Латвии, но и в Румынии и Польше. Это новая реальность, которую нельзя оставлять без внимания и ответа, подчеркнул Спрудс.

Министры считают, что страны НАТО должны укреплять свою способность выявлять, идентифицировать и нейтрализовать низкие и медленно летающие объекты, а ротацию ПВО следует ввести немедленно.

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В совместном заявлении министры "Бухарестской девятки" осудили войну России против Украины. Министры также решительно осудили Россию за неоднократные нарушения воздушного пространства НАТО в Латвии, Румынии, Польше и других странах альянса.

"Бухарестская девятка" – платформа для обсуждения вопросов безопасности, в которой участвуют Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария.

Министр обороны Румынии Анджел Тилвар заявил, что страны "Бухарестской девятки" "глубоко обеспокоены" неоднократными проникновениями российских беспилотников и ракет в воздушное пространство НАТО, добавив, что в таких ситуациях необходим "решительный" ответ.

Напомним, что ранее в сентябре в Латвии зафиксировали падение российского военного беспилотника на территории страны.

По предварительным данным, дрон залетел с территории Беларуси и был оснащен взрывчаткой.

После этого, а также очередного падения российских дронов в Румынии в НАТО снова начали дискуссию о том, как нужно реагировать на подобные инциденты в своем воздушном пространстве.

НАТОПВО
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