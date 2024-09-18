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Новий генсек Ради Європи назвав підтримку України першим пріоритетом для себе

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 18 вересня 2024, 22:12
Новий генсек Ради Європи назвав підтримку України першим пріоритетом для себе
Ален Берсе. Фото з сайту Council of Europe

Новий генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе, який прийшов на посаду 18 вересня, назвав підтримку України своїм першим пріоритетом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на перше звернення генсека до представників держав-членів Ради Європи

Деталі: У зверненні Берсе підкреслив важливість поточної роботи Ради Європи, яка "відіграє центральну роль у забезпеченні рівності та гідності кожної людини".

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"Під час мого мандату я працюватиму з вами невтомно, з пристрастю і відданістю, щоб забезпечити майбутнє, в якому кожен європеєць зможе жити в умовах свободи, яка приходить разом з демократичною безпекою", – запевнив він.

Говорячи про виклики та пріоритети своєї роботи, новий генсек Ради Європи підкреслив, що першим серед них "є, звичайно, наша потреба в підтримці нашої держави-члена, України".

"Україна бореться за своє демократичне майбутнє в умовах агресивної війни Російської Федерації. Підтримка цієї країни залишатиметься нашим пріоритетом номер один", – наголосив Ален Берсе.

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Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового генерального секретаря організації 25 червня – ним став швейцарський політик, колишній голова Федеральної ради Швейцарії Ален Берсе.

Його попередниця, колишня міністерка закордонних справ Хорватії Марія Пейчинович-Бурич, вирішила не балотуватись на другий термін.

Одразу після обрання новий генеральний секретар Ради Європи також говорив, що Україна та її підтримка буде його пріоритетним напрямом на посаді.

Європа
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