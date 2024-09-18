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Новый генсек Совета Европы назвал поддержку Украины первым приоритетом для себя

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 18 сентября 2024, 22:12
Новый генсек Совета Европы назвал поддержку Украины первым приоритетом для себя
Ален Берсе. Фото с сайта Council of Europe

Новый генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, который пришел на должность 18 сентября, назвал поддержку Украины своим первым приоритетом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на первое обращение генсека к представителям государств-членов Совета Европы

Детали: В обращении Берсе подчеркнул важность текущей работы Совета Европы, который "играет центральную роль в обеспечении равенства и достоинства каждого человека".

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"Во время моего мандата я буду работать с вами неутомимо, со страстью и преданностью, чтобы обеспечить будущее, в котором каждый европеец сможет жить в условиях свободы, которая приходит вместе с демократической безопасностью", – заверил он.

Говоря о вызовах и приоритетах своей работы, новый генсек Совета Европы подчеркнул, что первым среди них "есть, конечно, наша потребность в поддержке нашего государства-члена, Украины".

"Украина борется за свое демократическое будущее в условиях агрессивной войны Российской Федерации. Поддержка этой страны будет оставаться нашим приоритетом номер один", – подчеркнул Ален Берсе.

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Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы избрала нового генерального секретаря организации 25 июня – им стал швейцарский политик, бывший председатель Федерального совета Швейцарии Ален Берсе.

Его предшественница, бывший министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, решила не баллотироваться на второй срок.

Сразу после избрания новый генеральный секретарь Совета Европы также говорил, что Украина и ее поддержка будет его приоритетным направлением на посту.

Европа
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