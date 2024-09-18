Новый генсек Совета Европы назвал поддержку Украины первым приоритетом для себя
Новый генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, который пришел на должность 18 сентября, назвал поддержку Украины своим первым приоритетом.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на первое обращение генсека к представителям государств-членов Совета Европы
Детали: В обращении Берсе подчеркнул важность текущей работы Совета Европы, который "играет центральную роль в обеспечении равенства и достоинства каждого человека".
"Во время моего мандата я буду работать с вами неутомимо, со страстью и преданностью, чтобы обеспечить будущее, в котором каждый европеец сможет жить в условиях свободы, которая приходит вместе с демократической безопасностью", – заверил он.
Говоря о вызовах и приоритетах своей работы, новый генсек Совета Европы подчеркнул, что первым среди них "есть, конечно, наша потребность в поддержке нашего государства-члена, Украины".
"Украина борется за свое демократическое будущее в условиях агрессивной войны Российской Федерации. Поддержка этой страны будет оставаться нашим приоритетом номер один", – подчеркнул Ален Берсе.
Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы избрала нового генерального секретаря организации 25 июня – им стал швейцарский политик, бывший председатель Федерального совета Швейцарии Ален Берсе.
Его предшественница, бывший министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, решила не баллотироваться на второй срок.
Сразу после избрания новый генеральный секретарь Совета Европы также говорил, что Украина и ее поддержка будет его приоритетным направлением на посту.