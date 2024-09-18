Росіяни запускали ударні безпілотники

Російські війська увечері 18 вересня запустили ударні безпілотники на територію України з південного напрямку.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 21:10 повідомили про загрозу ударних БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей.

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О 21:17 військові попередили про БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину.

О 21:45 повідомили про БпЛА в північній та східній частині Миколаївської області, курс північно-західний.

О 22:21 стало відомо, що БпЛА в центральній та східній частині Миколаївської області, курс північно-західний. Також БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний.

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О 22:51 з'явилась інформація про БпЛА в Миколаївській області, курс північно-західний, БпЛА в північній частині Одеської області, курс північно-західний та БпЛА в південній частині Вінницької області, курс західний.

О 23:52 стало відомо про:

БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину;

БпЛА в північній частині Одещини, курсом на Вінниччину;

БпЛА в південній частині Вінниччини, північно-західним курсом;

БпЛА в північній та західній частині Миколаївщини, північно-західним курсом;

БпЛА на межі Вінниччини та Хмельниччини, курс західний.

О 1:00 військові оновили дані щодо руху ударних БпЛА:

БпЛА в північній частині Миколаївської області, курс західний/північно-західний.

БпЛА в південній частині Вінницької області, курс західний.

БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс північний.

БпЛА на межі Вінницької та Черкаської областей, курс північний.

БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний.

БпЛА в східній частині Хмельницької області, курс західний.

Мапа alerts.in.ua

О 2.06 у ПС оновили рух ударних БпЛА:

БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс північний.

БпЛА в південній частині Вінницької області, курс північно-західний.

БпЛА західніше Житомира, курс північний.

БпЛА в південній частині Київської області, курс північний.

О 5.28 пролунав відбій загрози.