Росіяни запускали ударні безпілотники
Російські війська увечері 18 вересня запустили ударні безпілотники на територію України з південного напрямку.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: О 21:10 повідомили про загрозу ударних БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей.
О 21:17 військові попередили про БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину.
О 21:45 повідомили про БпЛА в північній та східній частині Миколаївської області, курс північно-західний.
О 22:21 стало відомо, що БпЛА в центральній та східній частині Миколаївської області, курс північно-західний. Також БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний.
О 22:51 з'явилась інформація про БпЛА в Миколаївській області, курс північно-західний, БпЛА в північній частині Одеської області, курс північно-західний та БпЛА в південній частині Вінницької області, курс західний.
О 23:52 стало відомо про:
- БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину;
- БпЛА в північній частині Одещини, курсом на Вінниччину;
- БпЛА в південній частині Вінниччини, північно-західним курсом;
- БпЛА в північній та західній частині Миколаївщини, північно-західним курсом;
- БпЛА на межі Вінниччини та Хмельниччини, курс західний.
О 1:00 військові оновили дані щодо руху ударних БпЛА:
- БпЛА в північній частині Миколаївської області, курс західний/північно-західний.
- БпЛА в південній частині Вінницької області, курс західний.
- БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс північний.
- БпЛА на межі Вінницької та Черкаської областей, курс північний.
- БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний.
- БпЛА в східній частині Хмельницької області, курс західний.
О 2.06 у ПС оновили рух ударних БпЛА:
- БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс північний.
- БпЛА в південній частині Вінницької області, курс північно-західний.
- БпЛА західніше Житомира, курс північний.
- БпЛА в південній частині Київської області, курс північний.
О 5.28 пролунав відбій загрози.