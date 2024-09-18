Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Росіяни запускали ударні безпілотники

Тетяна Олійник, Олена ІвашківСереда, 18 вересня 2024, 23:52
Росіяни запускали ударні безпілотники
Фото - Getty Images

Російські війська увечері 18 вересня запустили ударні безпілотники на територію України з південного напрямку.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 21:10 повідомили про загрозу ударних БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей.

Реклама:

О 21:17 військові попередили про БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину.

О 21:45 повідомили про БпЛА в північній та східній частині Миколаївської області, курс північно-західний.

О 22:21 стало відомо, що БпЛА в центральній та східній частині Миколаївської області, курс північно-західний. Також БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний.

РЕКЛАМА:

О 22:51 з'явилась інформація про БпЛА в Миколаївській області, курс північно-західний, БпЛА в північній частині Одеської області, курс північно-західний та БпЛА в південній частині Вінницької області, курс західний.

О 23:52 стало відомо про:

  • БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину;
  • БпЛА в північній частині Одещини, курсом на Вінниччину;
  • БпЛА в південній частині Вінниччини, північно-західним курсом;
  • БпЛА в північній та західній частині Миколаївщини, північно-західним курсом;
  • БпЛА на межі Вінниччини та Хмельниччини, курс західний.

О 1:00 військові оновили дані щодо руху ударних БпЛА:

  • БпЛА в північній частині Миколаївської області, курс західний/північно-західний.
  • БпЛА в південній частині Вінницької області, курс західний.
  • БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс північний.
  • БпЛА на межі Вінницької та Черкаської областей, курс північний.
  • БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний.
  • БпЛА в східній частині Хмельницької області, курс західний.
Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua

О 2.06 у ПС оновили рух ударних БпЛА:

  • БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс північний.
  • БпЛА в південній частині Вінницької області, курс північно-західний.
  • БпЛА західніше Житомира, курс північний.
  • БпЛА в південній частині Київської області, курс північний.

О 5.28 пролунав відбій загрози.

безпілотникиповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спроби блокувати вступ України в ЄС через Волинь вписуються в політику Путіна – Дуда

Вночі сили ППО збили над Україною 66 "Шахедів"

Трамп назвав Зеленського "найкращим продавцем в історії"

Зеленський: Ми ближче до закінчення війни, ніж думаємо

фотоУ Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок недільного обстрілу зросла до 22

фотоЗаступницю прокурора Запорізької області впіймали на хабарі – НАБУ

Усі новини...
Зеленський заявив про повністю готовий план перемоги для України
Польща, Латвія та Румунія закликали негайно посилити ППО на сході НАТО
Росіяни завдали авіаудару по Сумах, у місті можливі перебої з електроенергією 
Трамп заявив, що може зустрітися з Зеленським наступного тижня
Останні новини
11:05
Правоохоронці провели обшуки в будинку екс-динамівця Мілевського
11:03
СБУ: У Харкові затримали зрадника у лавах ЗСУ, який коригував ракетні удари РФ по своїй бригаді
10:55
Недоїдали та жили в неволі: трьох левиць евакуювали з України
10:51
Sky News розкрили схему потрапляння попри санкції західних авто до Росії
10:47
Нацбанк змінив курс гривні: скільки коштують долар та євро
10:44
фото Росіяни убили 2 та поранили 18 мирних мешканців Донеччини за добу
10:39
Викрадені російськими окупантами. Сполучені Штати передали Україні середньовічні артефакти
10:28
БоксТренер Дюбуа кинув виклик Усику
10:03
Росія очікує скорочення нафтогазових доходів протягом наступних трьох років
09:57
ЗМІ: Німеччина та Франція закликають ЄС укласти угоду про міграцію з Британією
Усі новини...
Реклама:
Реклама: