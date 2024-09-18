Россияне запустили ударные беспилотники: По Украине распространяется воздушная тревога
Российские войска вечером 18 сентября запустили ударные беспилотники на территорию Украины с южного направления.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 21:10 сообщили об угрозе ударных БпЛА для Херсонской и Николаевской областей.
В 21:17 военные предупредили о БпЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину.
В 21:45 сообщили о БпЛА в северной и восточной части Николаевской области, курс северо-западный.
В 22:21 стало известно, что БпЛА в центральной и восточной части Николаевской области, курс северо-западный. Также БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный.
В 22:51 появилась информация о БпЛА в Николаевской области, курс северо-западный, БпЛА в северной части Одесской области, курс северо-западный и БпЛА в южной части Винницкой области, курс западный.
В 23:52 стало известно о:
- БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину;
- БпЛА в северной части Одесской области, курсом на Винницкую область;
- БпЛА в южной части Винницкой области, северо-западным курсом;
- БпЛА в северной и западной части Николаевщины, северо-западным курсом;
- БпЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс западный.
В 1:00 военные обновили данные по движению ударных БпЛА:
- БпЛА в северной части Николаевской области, курс западный/северо-западный.
- БпЛА в южной части Винницкой области, курс западный.
- БпЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс северный.
- БпЛА на границе Винницкой и Черкасской областей, курс северный.
- БпЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный.
- БпЛА в восточной части Хмельницкой области, курс западный.
В 2.06 в ПС обновили движение ударных БпЛА:
- БпЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс северный.
- БпЛА в южной части Винницкой области, курс северо-западный.
- БпЛА западнее Житомира, курс северный.
- БпЛА в южной части Киевской области, курс северный.
В 5.28 прозвучал отбой угрозы.