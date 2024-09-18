Россияне запустили ударные беспилотники: По Украине распространяется воздушная тревога

Российские войска вечером 18 сентября запустили ударные беспилотники на территорию Украины с южного направления.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 21:10 сообщили об угрозе ударных БпЛА для Херсонской и Николаевской областей.

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В 21:17 военные предупредили о БпЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину.

В 21:45 сообщили о БпЛА в северной и восточной части Николаевской области, курс северо-западный.

В 22:21 стало известно, что БпЛА в центральной и восточной части Николаевской области, курс северо-западный. Также БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный.

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В 22:51 появилась информация о БпЛА в Николаевской области, курс северо-западный, БпЛА в северной части Одесской области, курс северо-западный и БпЛА в южной части Винницкой области, курс западный.

В 23:52 стало известно о:

БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину;

БпЛА в северной части Одесской области, курсом на Винницкую область;

БпЛА в южной части Винницкой области, северо-западным курсом;

БпЛА в северной и западной части Николаевщины, северо-западным курсом;

БпЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс западный.

В 1:00 военные обновили данные по движению ударных БпЛА:

БпЛА в северной части Николаевской области, курс западный/северо-западный.

БпЛА в южной части Винницкой области, курс западный.

БпЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс северный.

БпЛА на границе Винницкой и Черкасской областей, курс северный.

БпЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный.

БпЛА в восточной части Хмельницкой области, курс западный.

Карта alerts.in.ua

В 2.06 в ПС обновили движение ударных БпЛА:

БпЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс северный.

БпЛА в южной части Винницкой области, курс северо-западный.

БпЛА западнее Житомира, курс северный.

БпЛА в южной части Киевской области, курс северный.

В 5.28 прозвучал отбой угрозы.