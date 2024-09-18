Росіяни завдали авіаудару по Сумах, у місті можливі перебої з електроенергією
Середа, 18 вересня 2024, 23:29
Російські війська увечері 18 вересня завдали авіаційного удару по об'єкту критичної інфраструктури в Сумах.
Джерело: Сумська ОВА
Дослівно: "Ворог продовжує терор мирного населення Сумщини, завдаючи ударів по об'єктах критичної інфраструктури області. Сьогодні, 18 вересня росіяни вкотре здійснили авіаційний удар по обласному центру. Можливі перебої з електроенергією".
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Деталі: В ОВА повідомили, що аварійно-рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.