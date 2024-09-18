Россияне нанесли авиаудар по Сумах, в городе возможны перебои с электроэнергией
Среда, 18 сентября 2024, 23:29
Российские войска вечером 18 сентября нанесли авиационный удар по объекту критической инфраструктуры в Сумах.
Источник: Сумская ОВА
Дословно: "Враг продолжает террор мирного населения Сумщины, нанося удары по объектам критической инфраструктуры области. Сегодня, 18 сентября россияне в очередной раз осуществили авиационный удар по областному центру. Возможны перебои с электроэнергией".
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Детали: В ОВА сообщили, что аварийно-спасательные службы работают над ликвидацией последствий атаки.