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Россияне нанесли авиаудар по Сумах, в городе возможны перебои с электроэнергией

Татьяна ОлейникСреда, 18 сентября 2024, 23:29
Россияне нанесли авиаудар по Сумах, в городе возможны перебои с электроэнергией
Взрыв. Иллюстративное фото из соцсетей

Российские войска вечером 18 сентября нанесли авиационный удар по объекту критической инфраструктуры в Сумах.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "Враг продолжает террор мирного населения Сумщины, нанося удары по объектам критической инфраструктуры области. Сегодня, 18 сентября россияне в очередной раз осуществили авиационный удар по областному центру. Возможны перебои с электроэнергией".

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Детали: В ОВА сообщили, что аварийно-спасательные службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Сумывойнавзрыв
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