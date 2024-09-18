Генштаб: На фронті 153 зіткнення, половина з них на Покровському та Курахівському напрямках

На фронті від початку доби 18 вересня відбулося 153 бойові зіткнення. Понад 50% від загальної кількості боїв відбулися на Покровському та Курахівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "Російські загарбники завдали по території України один ракетний удар із використанням однієї ракети, 59 авіаударів, скинувши 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 532 дрони-камікадзе та здійснили майже 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Кругляківки, Стельмахівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку російські загарбники 18 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Невського, Макіївки, Білогорівки та Новосадового.

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На Сіверському напрямку наші захисники відбивали три наступальні дії окупаційних військ у районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку ворог за підтримки авіації штурмував наші позиції поблизу Часового Яру, Ступочок та Білої гори.

На Торецькому напрямку відбулося 12 боєзіткнень. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Дачного, Щербинівки та Неліпівки.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 39 разів атакував у районах Новоолександрівки, Новоторецька, Гродівки, Новогродівки, Миколаївки, Красного Яру, Воздвиженки, Миролюбівки та Маринівки.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 40 спроб прорвати нашу оборону поблизу Желанного Першого, Українська, Цукуриного, Дального, Георгіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку противник шість разів атакував наші підрозділи біля Катеринівки та Богоявленки.