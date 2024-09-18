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Генштаб: На фронте 153 боя, половина из них на Покровском и Кураховском направлениях

Татьяна ОлейникСреда, 18 сентября 2024, 23:47
Генштаб: На фронте 153 боя, половина из них на Покровском и Кураховском направлениях
Фото - 148 отдельная артиллерийская житомирская бригада

На фронте с начала суток 18 сентября произошло 153 боевых столкновения. Более 50% от общего количество боев произошли на Покровском и Кураховском направлениях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар с использованием одной ракеты, 59 авиаударов, сбросив 79 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 532 дрона-камикадзе и осуществили почти 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия у Синьковки, Кругляковки, Стельмаховки и Песчаного.

На Лиманском направлении российские захватчики 18 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Невского, Макеевки, Белогоровки и Новосадового.

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На Северском направлении наши защитники отражали три наступательные действия оккупационных войск в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении враг при поддержке авиации штурмовал наши позиции вблизи Часового Яра, Ступочек и Белой горы.

На Торецком направлении произошло 12 боестолкновений. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений у Торецка, Дачного, Щербиновки и Нелиповки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 39 раз атаковал в районах Новоалександровки, Новоторецка, Гродовки, Новогродовки, Николаевки, Красного Яра, Воздвиженки, Миролюбовки и Мариновки.

На Кураховском направлении враг совершил 40 попыток прорвать нашу оборону вблизи Желанного Первого, Украинская, Цукурино, Дального, Георгиевки и Константиновки.

На Времовском направлении противник шесть раз атаковал наши подразделения возле Катериновки и Богоявленки.

Генштабвойнабоевые действия
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