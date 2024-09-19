У Харкові пролунали вибухи: є влучання

У ніч на 19 вересня у Харкові пролунала серія вибухів. Удари відбулися у Шевченківському районі міста на відкритій території.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, "Суспільне", Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Близько опівночі Синєгубов написав, що окупанти завдають ударів по Харкову.

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Місцеві ЗМІ повідомили про щонайменше три вибухи.

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Доповнено: Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, зафіксовані удари у Шевченківському районі Харкова на відкритій території.

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Інформації щодо постраждалих не надходило.

Є загроза повторних ударів.

Мер Харкова Ігор Терехов написав, що за уточненими даними, удари прийшлися по лісосмузі Шевченківського району. Тип ракет, якими били по Харкову, встановлюється. На місці "прильотів" пожежа.

Постраждали житлові будинки, що знаходяться неподалік від епіцентрів вибухів - вибиті шибки.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Обстеження місць ракетних ударів триває.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що у Шевченківському районі Харкова зафіксовано три влучання, знищено два приватні будинки, загорілися господарчі будівлі та лісиста місцевість площею близько тисячі квадратних метрів. Загиблих та постраждалих немає.

За словами Чубенка, ворог використав балістичне озброєння.

Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.