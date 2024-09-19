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В Харькове прогремели взрывы: есть попадания

Алена ИвашкивЧетверг, 19 сентября 2024, 00:08
В Харькове прогремели взрывы: есть попадания
фото: Дмитрий Ларин, УП

В ночь на 19 сентября в Харькове прогремела серия взрывов. Удары произошли в Шевченковском районе города на открытой территории.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, "Суспільне", Воздушные силы ВСУ

Детали: Около полуночи Синегубов написал, что оккупанты наносят удары по Харькову.

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Местные СМИ сообщили о как минимум трех взрывах.

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Дополнено: Синегубов сообщил, что по предварительным данным, зафиксированы удары в Шевченковском районе Харькова на открытой территории. 

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Информации о пострадавших не поступало. 

Есть угроза повторных ударов.

Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что по уточненным данным, удары пришлись по лесополосе Шевченковского района. Тип ракет, которыми били по Харькову, устанавливается. На месте "прилетов" пожар.
Пострадали жилые дома, находящиеся неподалеку от эпицентров взрывов - выбиты стекла.
Информация о пострадавших уточняется. Обследование мест ракетных ударов продолжается.

Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что в Шевченковском районе Харькова зафиксировано три попадания, уничтожено два частных дома, загорелись хозяйственные постройки и лесистая местность площадью около тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

По словам Чубенко, враг использовал баллистическое вооружение.

Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту военного преступления.

Харьковвзрыв
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