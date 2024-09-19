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Службовці проєктного інституту в Києві допомагали РФ відновлювати НПЗ після атак дронів – СБУ

Валентина РоманенкоЧетвер, 19 вересня 2024, 13:27
Службовці проєктного інституту в Києві допомагали РФ відновлювати НПЗ після атак дронів – СБУ
фото ОГП

Служба безпеки України викрила керівника та чотирьох працівників провідного науково-дослідного та проєктного інституту нафтового профілю у Києві на співпраці з державою-агресором – РФ.

Джерело: пресслужби СБУ, Офісу генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно спецслужба: "Серед затриманих – голова правління, двоє очільників спеціалізованих відділів, а також головний інженер і один із інженерів столичної установи.

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За матеріалами справи, вони допомагали агресору відновлювати свої нафтопереробні заводи, які зазнали суттєвих пошкоджень унаслідок атак українських дронів.

На замовлення РФ посадовці підготували проєктно-конструкторську документацію для реконструкції трьох ключових НПЗ".

 
 

Деталі: За даними джерела "Української правди", йдеться про співробітників АТ "Укрнафтохімпроект".

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За даними слідства, від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України службові особи цього інституту продовжили співпрацювати з представниками держави-агресора.

Підозрювані розробляли проєктно-кошторисну та конструкторську документацію для стратегічних підприємств нафтопереробної та нафтохімічної промисловості окупантів. В подальшому цю документацію ворог використовував для забезпечення безперебійної роботи підприємств та фінансування збройної агресії РФ проти України.

Правоохоронці провели 14 обшуків в офісних приміщеннях і за місцем проживання підозрюваних у Києві, Харкові та Львові. Вилучили мобільні телефони, системні блоки, ноутбуки, флешки та чорнові записи із доказами співпраці з РФ.

 
 

Підозрюваних затримали. Наразі чотирьох із них суд арештував.

СБУОфіс генпрокурора
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