Служащие проектного института в Киеве помогали россиянам восстанавливать НПЗ после атак дронов – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила руководителя и четырех работников ведущего научно-исследовательского и проектного института нефтяного профиля в Киеве в сотрудничестве с государством-агрессором - РФ.

Источник: пресс-службы СБУ, Офиса генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно спецслужба: "Среди задержанных - председатель правления, двое руководителей специализированных отделов, а также главный инженер и один из инженеров столичного учреждения.

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По материалам дела, они помогали агрессору восстанавливать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые получили существенные повреждения в результате атак украинских дронов.

По заказу РФ чиновники подготовили проектно-конструкторскую документацию для реконструкции трех ключевых НПЗ".

Детали: По данным источника "Украинской правды", речь идет о сотрудниках АО "Укрнефтехимпроект".

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По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины должностные лица этого института продолжили сотрудничать с представителями государства-агрессора.

Подозреваемые разрабатывали проектно-сметную и конструкторскую документацию для стратегических предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности оккупантов. В дальнейшем эту документацию враг использовал для обеспечения бесперебойной работы предприятий и финансирования вооруженной агрессии РФ против Украины.

Правоохранители провели 14 обысков в офисных помещениях и по месту жительства подозреваемых в Киеве, Харькове и Львове. Изъяли мобильные телефоны, системные блоки, ноутбуки, флешки и черновые записи с доказательствами сотрудничества с РФ.

Подозреваемых задержали. Сейчас четырех из них суд арестовал.