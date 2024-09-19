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ЄС виділяє 160 млн євро на підготовку енергосистеми України до зими

Марія Ємець, Анастасія ПроцЧетвер, 19 вересня 2024, 13:46
ЄС виділяє 160 млн євро на підготовку енергосистеми України до зими
Урсула фон дер Ляєн. фото: Getty Images

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз надасть Україні 160 млн євро для зміцнення її енергетичної системи та підготовки до зимового періоду в умовах можливих російських атак. 

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Вона відзначила, що ЄС надає додаткову суму обсягом близько 160 млн євро на цю зиму, що включатиме 60 млн євро гуманітарної допомоги – наприклад, на облаштування пунктів обігріву та обігрівачі, та близько 100 млн євро на ремонтні роботи та генерацію з відновлюваних джерел.

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"І ця сума – 100 млн – надається з доходів від заморожених у Європі російських активів. Це абсолютно справедливо, щоб Росія заплатила за зруйноване", – оголосила фон дер Ляєн. 

Фон дер Ляєн зазначила, що від початку повномасштабної війни ЄС надав на енергетичну підтримку України близько 2 млрд євро – і це мінімальна оцінка, оскільки не враховує вартості усього обладнання, наданого фізично.

Серед іншого, Україна отримала понад 10 тисяч генераторів і трансформаторів через Механізм цивільного захисту ЄС. 

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Тим часом посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла, що для підтримки побитої обстрілами української енергосистеми цієї зими ЄС планує збільшити експорт електроенергії в Україну, а також готує постачання енергообладнання.

За її оцінками, Україну чекає непроста зима, але ситуація не буде катастрофічною. 

Дивіться повне інтерв'ю з Катаріною Матерновою про підготовку до зими, гроші на зброю та вступ до ЄС.

ЄСенергетика
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