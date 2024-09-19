ЄС виділяє 160 млн євро на підготовку енергосистеми України до зими

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз надасть Україні 160 млн євро для зміцнення її енергетичної системи та підготовки до зимового періоду в умовах можливих російських атак.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Вона відзначила, що ЄС надає додаткову суму обсягом близько 160 млн євро на цю зиму, що включатиме 60 млн євро гуманітарної допомоги – наприклад, на облаштування пунктів обігріву та обігрівачі, та близько 100 млн євро на ремонтні роботи та генерацію з відновлюваних джерел.

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"І ця сума – 100 млн – надається з доходів від заморожених у Європі російських активів. Це абсолютно справедливо, щоб Росія заплатила за зруйноване", – оголосила фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн зазначила, що від початку повномасштабної війни ЄС надав на енергетичну підтримку України близько 2 млрд євро – і це мінімальна оцінка, оскільки не враховує вартості усього обладнання, наданого фізично.

Серед іншого, Україна отримала понад 10 тисяч генераторів і трансформаторів через Механізм цивільного захисту ЄС.

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Тим часом посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла, що для підтримки побитої обстрілами української енергосистеми цієї зими ЄС планує збільшити експорт електроенергії в Україну, а також готує постачання енергообладнання.

За її оцінками, Україну чекає непроста зима, але ситуація не буде катастрофічною.

Дивіться повне інтерв'ю з Катаріною Матерновою про підготовку до зими, гроші на зброю та вступ до ЄС.