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ЕС выделяет 160 млн евро на подготовку энергосистемы Украины к зиме

Мария Емец, Анастасия ПроцЧетверг, 19 сентября 2024, 13:46
ЕС выделяет 160 млн евро на подготовку энергосистемы Украины к зиме
Урсула фон дер Ляйен. фото: Getty Images

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз предоставит Украине 160 млн евро для укрепления ее энергетической системы и подготовки к зимнему периоду в условиях возможных российских атак.

Источник: "Европейская правда"

Детали: "Мы предоставим дополнительную сумму объемом около 160 млн евро на эту зиму, которая будет включать 60 млн евро гуманитарной помощи – например, на обустройство пунктов обогрева, обогреватели, и около 100 млн евро на ремонтные работы и генерацию из возобновляемых источников. И эта сумма – 100 млн – предоставляется из доходов от замороженных в Европе российских активов", – объявила фон дер Ляйен.

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"Это абсолютно справедливо, чтобы Россия заплатила за разрушенное", – добавила она.

Фон дер Ляйен отметила, что с начала полномасштабной войны ЕС предоставил на энергетическую поддержку Украины около 2 млрд евро – и это минимальная оценка, поскольку не учитывает стоимости всего оборудования, предоставленного физически.

Среди прочего, Украина получила более 10 тысяч генераторов и трансформаторов через Механизм гражданской защиты ЕС.

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Тем временем посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала, что для поддержки побитой обстрелами украинской энергосистемы этой зимой ЕС планирует увеличить экспорт электроэнергии в Украину, а также готовит поставки энергооборудования.

По ее оценкам, Украину ждет непростая зима, но ситуация не будет катастрофической.

Смотрите полное интервью с Катариной Матерновой о подготовке к зиме, деньгах на оружие и вступлении в ЕС.

ЕСэнергетика
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