Індійські снаряди через Європу потрапляють в Україну попри протести Росії – Reuters

Індійські артилерійські снаряди, придбані європейськими посередниками, вже понад рік постачаються в Україну. Попри протести Росії, Індія не втручається у цю торгівлю та не зупиняє її.

Джерело: Reuters із посиланням на одинадцять індійських і європейських урядовців та представників оборонної промисловості

Деталі: За інформацією агентства, Кремль піднімав питання припинення постачання снарядів щонайменше двічі, зокрема під час липневої зустрічі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з індійським колегою.

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Індійські закони обмежують використання експортованої зброї лише заявленим покупцем, проте фактично це правило ігнорується.

За інформацією джерел агентства, попри офіційні заяви Індії про непричетність до постачань боєприпасів в Україну, деякі європейські країни, такі як Італія та Чехія, регулярно переправляють індійські снаряди в Україну. Зокрема, італійський оборонний підрядник Meccanica per l'Elettronica e Servomeccanismi (MES) купує порожні снаряди в Індії, заповнює їх вибухівкою та відправляє до України.

Згідно з митними даними, серед експортованих боєприпасів були 155-мм снаряди та міни калібру 120 мм і 125 мм.

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Два джерела в уряді Індії та оборонній промисловості повідомили Reuters, що Україна використовує менше 1% зброї, виробленої в Індії, від загальної кількості імпортованих Києвом боєприпасів.

За даними Reuters, Індія використовує війну в Україні як можливість збільшити свій експорт зброї. Митні дані свідчать, що з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну експорт індійських боєприпасів до Європи зріс з 2,8 мільйона доларів до 135,25 мільйона.

Індія зберігає нейтральну позицію щодо війни в Україні, не приєднуючись до західних санкцій проти Росії, яка постачає понад 60% усього імпорту озброєнь Індії.